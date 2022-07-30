Запретят ли женщинам выезжать из Украины с 1 октября: на кого распространяется ограничение

Война внесла ряд корректив для выезда за пределы страны

С 1 октября некоторые категории женщин призывного возраста наравне с мужчинами обязаны встать на учет в военкоматах. Речь идет о женщинах, профессии которых родственные 14 военно-учетным специальностям. На фоне соответствующего решения правительства среди украинок встал вопрос о возможности выезда за пределы Украины, ведь в рамках действующего законодательства во время действия военного положения военнообязанным запрещено покидать пределы страны без разрешения.

Как на своей странице в соцсети сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, в настоящее время правительство не приняло ни одного решения, ограничивающего возможности женщин пересекать украинскую границу. В то же время по имеющемуся закону военнообязанные во время военного положения могут выехать за границу только при определенных условиях: семейные обстоятельства, при условии, что они исключены из военного учета или проживают или учатся за границей.

"Пишут, что женщин, которые первого октября встанут на военный учет, не будут пропускать через границу – когда такого решения просто не существует", – пояснила Маляр.

Кому запретят выезд

Те женщины, которые будут с 1 октября состоять на военном учете и многие из них уже там были, по тем профессиям, что были ранее забронированы, подпадают под общие правила — они могут выехать из Украины исключительно при условии наличия определенного разрешения. Однако существенно запреты правительства в стране не ощутят, ведь оно будет касаться примерно 2-3 тысяч особей женского пола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 октября в Украине начнется взятие на военный учет женщин, имеющих профессию из определенного правительством списка.

Также напомним, смогут ли военнообязанные украинки уехать за пределы Украины во время действия военного положения.