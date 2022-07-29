Военный учет женщин – по диплому или по месту работы: объяснение юриста

Пока в законе нет четкой нормы, которая регулировала бы этот вопрос

С 1 октября в Украине начнется взятие на военный учет женщин, имеющих профессию из определенного правительством списка. Но долгое время было не понятно, какая именно профессия подразумевается – та, которую женщина получила во время учебы, или фактическая по месту ее работы, ведь люди часто работают не по специальности своего диплома.

Ситуацию прояснил адвокат Андрей Новак, пишет "Варта 1". По его словам, чтобы стать на военный учет, женщине нужно будет предоставить в военкомат документ подтверждающий специализацию образования, а также трудовую книжку с указанием своего нынешнего трудового опыта.

Что касается женщин от 18 лет, получающих образование по специальности из соответствующего перечня, их списки в территориальный центр комплектования будет предоставлять учебное заведение. Это должно происходить за три месяца до выпуска. Эти списки будут приобщаться к отдельному делу и храниться в ТЦКСП в течение 30 лет – этого требует норма, действующая с 2016 года. Как отметил Новак, военкоматы теоретически уже могут иметь готовые списки женщин, подлежащих постановке на учет, и недавно получили диплом по соответствующим специальностям. Однако автоматического зачисления это не означает.

Адвокат также отметил, что украинское законодательство не содержит четкого ответа, по какому критерию будет происходить определение профессии женщины – по обучению в университете, дипломному образованию или по трудовой деятельности. "В самих нормативно правовых актах ответа на этот вопрос нет, поэтому можно понять, что это будет в симбиозе", — считает Новак.

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Он привел примеры, когда может возникать такая коллизия. К примеру, когда женщина имеет диплом по специальности, требующей от нее постановки на учет, но никогда по ней не работала. Или работает по нужной специальности, но не имеет высшего образования.

Отдельная неразбериха может возникнуть с женщинами-предпринимательницами. В законе не прописано, обязаны ли становиться на учет зарегистрированные как ФЛП. По мнению Новака, военкоматы будут требовать у женщин документы на свой ФЛП с прописанными в них соответствующими КВЭД.

Как сообщал "Телеграф", юристы объяснили, что будет с правом выезда за границу для женщин, которые должны стать на военный учет, и что делать тем украинкам, которые уже находятся за пределами родины.