Військовий облік жінок – за дипломом чи за місцем роботи: пояснення юриста

Наразі у законі немає чіткої норми, яка регулювала би це питання

З 1 жовтня в Україні почнеться взяття на військовий облік жінок, які мають професію із визначеного урядом списку. Але довгий час було не зрозуміло, яка саме професія мається на увазі – та, яку жінка здобула під час навчання, чи фактична, за місцем її роботи, адже люди часто працюють не за спеціальністю зі свого диплома.

Ситуацію прояснив адвокат Андрій Новак, пише видання "Варта 1". За його словами, щоби стати на військовий облік, жінці потрібно буде надати у військкомат документ про освіту, який підтверджує спеціалізацію, а також трудову книжку з вказанням свого нинішнього трудового досвіду.

Що стосується жінок від 18 років, які здобувають освіту за спеціальністю із відповідного переліку, їхні списки до територіального центру комплектування подаватиме навчальний заклад. Це має відбуватись за три місяці до випуску. Ці списки долучатимуться до окремої справи та будуть зберігатись у ТЦКСП впродовж 30 років – цього вимагає норма, яка діє з 2016 року. Як зазначив Новак, військкомати теоретично уже можуть мати готові списки жінок, що підлягають постановці на облік і нещодавно отримали диплом з відповідних спеціальностей. Однак автоматичного зарахування це не означає.

Адвокат також зазначив, що наразі українське законодавство не містить чіткої відповіді, за яким критерієм буде відбуватись визначення професії жінки – по навчанню в університеті, дипломній освіті чи по трудовій діяльності. "У самих нормативно-правових актах відповіді на це питання немає, тому можна зрозуміти, що це буде у симбіозі", — вважає Новак.

Читайте також: Категорія Україна Військовий призов для жінок: Генштаб ЗСУ зробив важливу заяву Зараз у ЗСУ є потреба у фахівчинях з медицини, радіотехніки та харчових технологій

Він навів приклади, коли може виникати така колізія. Наприклад, коли жінка має диплом за спеціальністю, що вимагає від неї постановки на облік, але ніколи за нею не працювала. Або працює за потрібним фахом, але не має вищої освіти.

Окрема плутанина може виникнути з жінками-підприємицями. У законі не прописано, чи зобов’язані ставати на облік зареєстровані як ФОПи. На думку Новака, військкомати будуть вимагати у жінок документи на свій ФОП із прописаними у них відповідними КВЕД.

Як повідомляв "Телеграф", юристи пояснили, що буде з правом виїзду за кордон для жінок, які мають стати на військовий облік, і що робити тим українкам, які уже перебувають за межами батьківщини.