Чи зможуть військовозобов’язані жінки виїхати за кордон і що робити тим, хто вже там

Тема постановки жінок на військовий облік отримала величезний резонанс у співтоваристві

Питання ймовірних обмежень перетину кордону військовозобов’язаними жінками вже кілька тижнів активно обговорюється українськими громадянами. Пов’язано це із наближенням дати, коли частині українок доведеться стати на військовий облік нарівні з чоловіками. Однак поки жодних заборон, з якими доводиться стикатися військовозобов’язаним чоловікам, жінкам не обіцяють.

Більш детально ситуацію пояснить "Телеграф", посилаючись на коментарі юристів виданню GreenPost.Media. Йтиметься не лише про можливість виїхати з України, а й про майбутнє тих жінок, які вже перебувають за кордоном.

Як відомо, у Міноборони України стведжували, що ніяких обмежень щодо перетину державного кордону військовозобов’язані жінки не отримають. При цьому юристка Ірина Сироїд вважає, що правила цілком можуть оновити — за аналогією із забороною, яка існує для чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років). Остаточної законодавчої відповіді на це питання поки так і не знайдено.

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Що робити тим, хто вже за кордоном? За словами військового юриста та адвоката Артема Крикуна-Труша, українкам, які виїхали, зовсім не потрібно зриватися з місця і терміново їхати на Батьківщину, щоб стати на військовий облік. Однак, якщо жінка вже входить до категорії військовозобов’язаних і перебуває на військовому обліку в Україні, за кордоном їй потрібно відзначитися в українському консульстві тієї країни, де вона проживає.

Це зобов’яже консульство передати дані до центру комплектування, який займається взяттям на облік військовозобов’язаних за кордоном.

Юрист наголошує, що насильно депортувати військовозобов’язаних жінок до України ніхто не буде. І вже тим більше ніхто їх спеціально не мобілізує. Але слід пам’ятати, що консульства зазвичай повідомляють військовозобов’язаних про необхідність повернутися в Україну, якщо там проводиться мобілізація, а також спробувати допомогти в організації процесу повернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи жінок відправлятимуть на фронт в обов’язковому порядку, якщо вони стануть на військовий облік.