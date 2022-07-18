Виїзд за кордон із хворим родичем: юрист пояснила нюанс для військовозобов'язаних

Експертка пояснила, чи справді можна уникнути мобілізації

В Україні після повномасштабного вторгнення роcійської федерації було офіційно проваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В рамках чинного законодавства, яке діятиме в країні на момент війни з росією, чоловікам від 18 до 60 років виїжджати за межі країни забороняється. "Телеграф" вирішив розібратися, чи є у українців можливість уникнути призову при умові, що в родині є хворий родич.

За словами головна юристка сектору "Сарненське бюро правової допомоги" Сарненського місцевого центру з надання БВПД Юлії Олешкевич, в рамках чинного законодавства, одна з категорій осіб, яким дозволяється виїжджати з України під час воєнного стану, є громадяни які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Експертка відзначає, що, й справді, згідно зі статтею 23 Закону щодо мобілізаційну підготовку та мобілізацію призову на військову службу під час загальної мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які належать до вищевказаної категорії.

"Однак, сам по собі факт перебування в родинних стосунках з особою, що має інвалідність І або ІІ групи, не дає право усім чотирьом родичам одночасно виїжджати за межі України. Таке право у них є лише в статусі супроводжуючої особи, але за схемою: одна особа з інвалідністю + одна супроводжуюча особа. Всі четверо родичів не можуть одночасно супроводжувати особу з інвалідністю для того, аби перетнути державний кордон", – пояснила вона.

Крім того, юристка додала, що навіть наявність у родині особи з інвалідністю ІІ групи не дає одночасного права для всіх чотирьох родичів цієї даної особи на уникнення від мобілізаційних заходів під час дії воєнного. У такій ситуації цим правом може скористатися виключно хтось один.

Олешкевич також наголошує, що під час супроводу особи з інвалідністю у супроводжуючого повинні бути на руках нижчевказані документи:

свідоцтво про шлюб;

документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок;

один із документів, що підтверджує інвалідність: довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою №157-1/о (форма затверджена наказом МОЗ № 577), посвідчення на підтвердження відповідного статусу особи, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким категоріям жінок можуть ускладнити питання щодо виїзду за межі України.