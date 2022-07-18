Выезд за границу с больным родственником: юрист объяснила нюанс для военнообязанных

Эксперт объяснила, действительно ли можно избежать мобилизации

В Украине после полномасштабного вторжения российской федерации было официально проведено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В рамках действующего законодательства, которое будет действовать в стране на момент войны с россией, мужчинам от 18 до 60 лет уезжать за пределы страны запрещается. "Телеграф" решил разобраться, есть ли у украинцев возможность избежать призыва при условии, что в семье есть больной родственник.

По словам главной юриста сектора "Сарненское бюро правовой помощи" Сарненского местного центра по предоставлению БВПД Юлии Олешкевич, в рамках действующего законодательства, одна из категорий лиц, которым разрешается выезжать из Украины во время военного положения, есть граждане, имеющие жену (супруга) с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы.

Эксперт отмечает, что, действительно, согласно статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации призыва на военную службу во время общей мобилизации не подлежат военнообязанные, относящиеся к вышеуказанной категории.

"Однако сам факт пребывания в родстве с лицом, имеющим инвалидность I или II группы, не дает право всем четырем родственникам одновременно выезжать за пределы Украины. Такое право у них есть только в статусе сопровождающего лица, но по схеме: одна лицо с инвалидностью + одно сопровождающее лицо. Все четверо родственников не могут одновременно сопровождать лицо с инвалидностью для того, чтобы пересечь государственную границу", – пояснила она.

Кроме того, юрист добавила, что даже наличие в семье лица с инвалидностью ІІ группы не дает одновременного права для всех четырех родственников этого данного лица во избежание мобилизационных мероприятий во время действия военного. В такой ситуации этим правом может воспользоваться только один.

Олешкевич также отмечает, что при сопровождении лица с инвалидностью у сопровождающего должны быть на руках нижеуказанные документы:

свидетельство о браке;

документ, подтверждающий родственную/семейную связь;

один из документов, подтверждающий инвалидность: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме №157-1/о (форма утверждена приказом Минздрава № 577), удостоверение на подтверждение соответствующего статуса лица, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение соцпомощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям женщин могут усложнить вопрос о выезде за пределы Украины.