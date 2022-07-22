Як виїхати за кордон з дитиною: юристи склали перелік документів
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Окремі вимоги існують для дітей, які виховуються в сім’ї, і окремі – для сиріт
Днями ми писали, на яких умовах можуть самостійно перетинати кордон України діти від 16 років. Тим часом, на перетин кордону з неповнолітньою дитиною, молодшою за цей вік, потрібно правильно оформлювати документи. Особливо це важливо під час воєнного стану, коли сім’ї розлучаються через обмеження на виїзд для чоловіків.
Як повідомляє Довідково-інформаційна платформа правових консультацій, діти до 16 років можуть покидати Україну у супроводі дорослих. Право супроводжувати дитину на час воєнного стану мають:
- один із батьків, тоді виїзд відбувається на підставі свідоцтва про народження дитини і без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків;
- інші близькі родичі (бабусі з дідусями, повнолітні брати та сестри, мачуха або вітчим) – вони надають на кордоні свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинний зв'язок із нею, в цьому разі також не потрібна нотаріально посвідчена згода;
- особи, які не є родичами дитини, які надали письмову заяву одного з батьків, завірену органами опіки та піклування, свідоцтво про народження дитини (за відсутності паспорта) або документ з відомостями про особу дитини – на підставі цього пакету прикордонник приймає рішення про дозвіл на перетин кордону України.
Якщо ж вивезти за кордон потрібно сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, яка живе чи зарахована у спеціалізовані заклади різних типів та форм власності і не досягла 18-річного віку, супроводжувати її має законний представник чи інша уповноважена особа. В такому разі доведеться зібрати такий пакет документів:
- паспорт або свідоцтво про народження дитини, або документ, що містить відомості про її особу;
- наказ про виїзд дітей від директора закладу, де проживала дитина, або особи, що його заміщує;
- письмове погодження на виїзд дитини, підписане головою або заступником обласної військової адміністрації, документ має бути погодженим з Національною соціальною сервісною службою України;
- запрошення від установ чи організацій, які уповноважені на прийом та супровід українських сиріт державою їхнього перебування.
Як повідомляв "Телеграф", українським студентам, які навчаються за кордоном, пояснили, які документи вони повинні мати при собі.