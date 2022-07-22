Як виїхати за кордон з дитиною: юристи склали перелік документів

Окремі вимоги існують для дітей, які виховуються в сім’ї, і окремі – для сиріт

Днями ми писали, на яких умовах можуть самостійно перетинати кордон України діти від 16 років. Тим часом, на перетин кордону з неповнолітньою дитиною, молодшою за цей вік, потрібно правильно оформлювати документи. Особливо це важливо під час воєнного стану, коли сім’ї розлучаються через обмеження на виїзд для чоловіків.

Як повідомляє Довідково-інформаційна платформа правових консультацій, діти до 16 років можуть покидати Україну у супроводі дорослих. Право супроводжувати дитину на час воєнного стану мають:

один із батьків, тоді виїзд відбувається на підставі свідоцтва про народження дитини і без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків;

інші близькі родичі (бабусі з дідусями, повнолітні брати та сестри, мачуха або вітчим) – вони надають на кордоні свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинний зв'язок із нею, в цьому разі також не потрібна нотаріально посвідчена згода;

особи, які не є родичами дитини, які надали письмову заяву одного з батьків, завірену органами опіки та піклування, свідоцтво про народження дитини (за відсутності паспорта) або документ з відомостями про особу дитини – на підставі цього пакету прикордонник приймає рішення про дозвіл на перетин кордону України.

Якщо ж вивезти за кордон потрібно сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, яка живе чи зарахована у спеціалізовані заклади різних типів та форм власності і не досягла 18-річного віку, супроводжувати її має законний представник чи інша уповноважена особа. В такому разі доведеться зібрати такий пакет документів:

паспорт або свідоцтво про народження дитини, або документ, що містить відомості про її особу;

наказ про виїзд дітей від директора закладу, де проживала дитина, або особи, що його заміщує;

письмове погодження на виїзд дитини, підписане головою або заступником обласної військової адміністрації, документ має бути погодженим з Національною соціальною сервісною службою України;

запрошення від установ чи організацій, які уповноважені на прийом та супровід українських сиріт державою їхнього перебування.

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Як повідомляв "Телеграф", українським студентам, які навчаються за кордоном, пояснили, які документи вони повинні мати при собі.