Как выехать за границу с ребенком: юристы составили перечень документов

Отдельные требования существуют для детей, воспитывающихся в семье, и отдельные – для сирот.

На днях мы писали, на каких условиях могут самостоятельно пересекать границу Украины дети от 16 лет. Между тем, на пересечение границы с несовершеннолетним ребенком младше этого возраста нужно правильно оформлять документы. Особенно это важно во время военного положения, когда семьи разлучаются из-за ограничений на выезд для мужчин.

Как сообщает Справочно-информационная платформа правовых консультаций, дети до 16 лет могут покидать Украину в сопровождении взрослых. Право сопровождать ребенка во время военного положения имеют:

один из родителей, тогда выезд происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и без нотариально удостоверенного согласия второго родителя;

другие близкие родственники (бабушки с дедушками, совершеннолетние братья и сестры, мачеха или отчим) – они предоставляют на границе свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственную связь с ним, в этом случае также не требуется нотариально удостоверенное согласие;

лица, не являющиеся родственниками ребенка, которые предоставили письменное заявление одного из родителей, заверенное органами опеки и попечительства, свидетельство о рождении ребенка (при отсутствии паспорта) или документ со сведениями о личности ребенка – на основании этого пакета пограничник принимает решение о разрешении на пересечение границы Украины

Если же вывезти за границу нужно сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, который живет или зачислен в специализированные учреждения разных типов и форм собственности и не достиг 18-летнего возраста, сопровождать его должен законный представитель или другое уполномоченное лицо. В таком случае придется собрать такой пакет документов:

паспорт или свидетельство о рождении ребенка, или документ, содержащий сведения о его личности;

приказ о выезде детей от директора заведения, где проживал ребенок, или замещающего его лица;

письменное согласие на выезд ребенка, подписанное председателем или заместителем областной военной администрации, документ должен быть согласован с Национальной социальной сервисной службой Украины;

приглашения от учреждений или организаций, уполномоченных на прием и сопровождение украинских сирот государством их пребывания.

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Как сообщал Телеграф, украинским студентам, которые учатся за границей, объяснили, какие документы они должны иметь при себе.