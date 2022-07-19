Кто из детей может уехать за границу без родителей и как это сделать

В Украине существует четкое возрастное ограничение, но нужно учитывать и законодательство страны назначения

Летний сезон в разгаре и многие родители ищут возможность отправить своих детей отдохнуть в лагерь за границу – такие возможности есть. Одним из препятствий для такого отдыха может быть необходимость выезда за пределы Украины. Как правило, детей сопровождают родители, а это дополнительные расходы. Поэтому стал актуальным вопрос – можно ли отправить сына или дочь в путешествие самостоятельно и что для этого нужно.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, в интернете распространяется немало фейков на эту тему. в частности, информация о нижнем возрастном пороге для выезда. В Украине это 16 лет. Но, собирая в поездку подростка, необходимо учесть также законодательство страны, куда он отправляется – там могут быть свои требования по самостоятельному въезду детей.

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В частности, в Польше самостоятельно путешествовать могут люди с 18-ти лет. Поэтому 16-летний украинский ребенок, самостоятельно выехавший с родины, на месте будет считаться ребенком без присмотра, за что предусмотрены соответствующие санкции. До достижения 18 лет в Польше можно путешествовать только с законными представителями. Это, конечно, не касается детских лагерей – там дети находятся под наблюдением.

Кстати, касательно присмотра – на детей старше 16 лет родители могут выдать нотариально заверенное поручение стороннему взрослому. Это может быть воспитатель в лагере, тренер в секции и т.д. Тогда ребенок будет считаться под надзором взрослого, а ответственность за него будет нести лицо, на которое выдано поручение.

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Кроме того, с июня в Украине упростили процедуру вывоза детей за границу для отдыха и оздоровления. Для этого не нужно заверять документы у нотариуса, а достаточно предъявить согласие Национальной социальной сервисной службы.

Напомним, в начале июля Верховная Рада поддержала в первом чтении процедуру оформления разрешения на выезд детей за границу через "Дию". Вскоре, чтобы выехать с сыном или дочерью за пределы Украины, матери не придется каждый раз брать подпись отца в разрешении и заверять его у нотариуса. Впрочем, сроки введения этой услуги пока не известны.