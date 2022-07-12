Лагерь в Украине или за границей – где отдохнуть ребенку летом в условиях войны

Несмотря на войну детские лагеря для отдыха продолжают работать

Российская агрессия разрушила планы украинцев на летний отдых, теперь выехать за границу могут только женщины, дети и мужчины старше 60 лет, а туризм на побережье Черного моря частично недоступен, а частично попросту опасен.

В качестве альтернативы этому, как пишет РБК-Украина, многие выбирают отдых для детей в специальном лагере, хотя в сравнении с прошлым годом спрос и составляет всего 30-40%.

По словам Ксении Ющенко, председателя Ассоциации организаторов детского оздоровления, отдыха и туризма, большую часть из них родители стараются вывезти на отдых заграницу и-за военных опасностей в Украине. В специальном детском летнем лагере можно отдохнуть в Польше (горы в Закопане) и Болгарии (на море), а с помощью туристических операторов поехать в Грецию, Италию и Испанию — на море.

Из украинских лагерей работает примерно пятая часть, главным образом в западных регионах, другие часто организовывают детский отдых на базе гостиниц.

Что до стоимости детского отдыха, то он может быть даже и бесплатным.

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"Бесплатные лагеря в Украине есть, но это они принимают детей за свой счет. Организаторы сами решают. О программах от местных властей или организаций мы не слышали. В целом сейчас все средства выделяют на прибежища, а отдых не так важен", — замечает Ксения Ющенко.

Цены же могут быть различны:

в Киеве летний лагерь для дошкольников на базе детсада стоит от 3200 гривен за 5 дней;

в Конча-Заспе под Киевом — от 8700 гривен за 12 дней;

в Одессе дневной лагерь от клуба робототехники – от 3000 гривен за 5 дней;

на Полтавщине 3-дневный лагерь в экоусадьбе с лошадьми — 2400 гривен;

на Черкасчине казачий лагерь — от 9000 гривен за 12 дней;

в Волынской области палаточный лагерь среди леса – 6900 гривен за 7 дней;

в Карпатах — от 10 000 гривен.

Наименьшая стоимость за лагерь за рубежом, которую Ксения Ющенко видела этим летом — 275 евро за ребенка на 10 дней в Болгарии. Стандартной же ценой 7-12 дней в Болгарии на ребенка считаются 450 евро.

Взрослые е могут в Украине на Шацких озерах, правда под угрозой возможного вторжения со стороны Беларуси.