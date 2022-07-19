Хто з дітей може виїхати за кордон без батьків та як це зробити

В Україні існує чітке вікове обмеження, але потрібно враховувати і законодавство країни призначення

Літній сезон у розпалі і чимало батьків шукають можливості відправити своїх дітей відпочити у табір за кордон – такі можливості є. Однією з перешкод для такого відпочинку може бути необхідність виїзду за межі України. Як правило дітей супроводжують батьки, а це додаткові витрати. Тож наразі стало актуальним питання – чи можна відправити сина чи доньку у мандрівку самостійно і що для цього потрібно.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, в інтернеті шириться чимало фейків на цю тему. зокрема, інформація щодо нижнього вікового порогу для виїзду. В Україні це 16 років. Але, збираючи у поїздку підлітка, необхідно врахувати також законодавство країни, куди він вирушає – там можуть бути свої вимоги щодо самостійного в’їзду дітей.

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Зокрема, у Польщі самостійно подорожувати можуть люди з 18 років. Тому 16-річна українська дитина, яка самостійно виїхала з батьківщини, на місці буде вважатись дитиною без нагляду, за що передбачені відповідні санкції. До досягнення 18-річного віку у Польщі можна подорожувати тільки із законними представниками. Це, звісно, не стосується дитячих таборів – там діти перебувають під наглядом.

До речі, щодо нагляду – на дітей, старших від 16 років, батьки можуть видати нотаріально завірене доручення сторонньому дорослому. Це може бути вихователь у таборі, тренер у секції, тощо. Тоді дитина буде вважатись такою, що має нагляд дорослого, а відповідальність за неї нестиме особа, на яку видано доручення.

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Окрім того, з червня в Україні спростили процедуру вивезення дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Для цього не потрібно засвідчувати документи у нотаріуса, а достатньо буде пред’явити згоду Національної соціальної сервісної служби.

Нагадаємо, на початку липня Верховна Рада підтримала у першому читанні процедуру оформлення дозволу на виїзд дітей за кордон через "Дію". Незабаром, щоби виїхати з сином чи дочкою за межі України, матері не доведеться щоразу брати підпис батька у дозволі і завіряти його у нотаріуса. Втім, строки запровадження цієї послуги поки невідомі.