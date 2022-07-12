Табір в Україні чи за кордоном – де відпочити дитині влітку в умовах війни

Незважаючи на війну, дитячі табори для відпочинку продовжують працювати

Російська агресія зруйнувала плани українців на літній відпочинок, тепер виїхати за кордон можуть лише жінки, діти та чоловіки старше 60 років, а туризм на узбережжі Чорного моря частково недоступний, а частково просто небезпечний.

Як альтернатива цьому, як пише РБК-Україна, багато хто обирає відпочинок для дітей у спеціальному таборі, хоча порівняно з минулим роком попит і становить лише 30-40%.

За словами Ксенії Ющенка, голови Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму, більшу частину з них батьки намагаються вивезти на відпочинок закордон через військові небезпеки в Україні. У спеціальному дитячому літньому таборі можна відпочити у Польщі (гори в Закопані) та Болгарії (на морі), а за допомогою туристичних операторів поїхати до Греції, Італії та Іспанії — на море.

З українських таборів працює приблизно п’ята частина, головним чином західних регіонах, інші часто організовують дитячий відпочинок на базі готелів.

Щодо вартості дитячого відпочинку, то він може бути навіть безкоштовним.

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"Безкоштовні табори в Україні є, але це вони приймають дітей за свій рахунок. Організатори самі вирішують. Про програми від місцевої влади чи організацій ми не чули. Загалом зараз усі кошти виділяють на притулки, а відпочинок не такий важливий", — зауважує Ксенія Ющенко.

Ціни можуть бути різні:

у Києві літній табір для дошкільнят на базі дитсадка коштує від 3200 гривень за 5 днів;

у Конча-Заспі під Києвом – від 8700 гривень за 12 днів;

в Одесі денний табір від клубу робототехніки – від 3000 гривень за 5 днів;

на Полтавщині 3-денний табір в екосадибі з кіньми – 2400 гривень;

на Черкащині козачий табір – від 9000 гривень за 12 днів;

у Волинській області наметовий табір серед лісу – 6900 гривень за 7 днів;

у Карпатах – від 10 000 гривень.

Найменша вартість за табір за кордоном, яку Ксенія Ющенко бачила цього літа — 275 євро за дитину на 10 днів у Болгарії. Стандартною ціною 7-12 днів у Болгарії на дитину вважаються 450 євро.

Дорослі е можуть в Україні на Шацьких озерах, щоправда, під загрозою можливого вторгнення з боку Білорусі.