Морський відпочинок без моря, але з мінами – чого чекати від відпочинку в Одесі цього літа

Одеський пам’ятник чітко маркує скільки в Одесі туристів

Російська агресія проти України 24 лютого повністю змінила життя українців і змінила вигляд майбутнього відпочинку, тому закордонна поїздка стала доступною лише для жінок та дітей.

На внутрішній відпочинок для чоловіків немає обмежень, тож сімейний відпочинок на морі доступний для всіх українців, які не перебувають на передовій, але відпочинок у 2022 році на морі для українців вочевидь пройде без цього самого моря.

Обережно – міни

Декілька областей в Україні мають відпочинок до моря, правда узбережжя двох з них – Херсонської та Запорізької, повністю підконтрольне окупантам, а території ще двох – Миколаївській та Одеській, не є безпечними.

Хоча на території Миколаївської області тривають бої, а обласний центр чи не щодня зазнає обстрілів, у травні голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім оптимістично міркував про підготовку до курортного сезону. Але все-таки на початку червня була впроваджена заборона відвідування пляжів до кінця війни.

В Одесі ж ще в травні любителів купатися попередили про заборону купання в морі через небезпеку підірватись на міні, правда оскільки заборона багатьма ігнорувалась, патрулювати пляжі почала поліція.

Тоді любителі купуватися стали ходити на дикі пляжі в області і для одного з них це закінчилося погано — 11 червня чоловік, який купався на пляжі, загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.

Втім, із суто одеським гумором місцеві жителі обходять заборону на купання в морі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, намагаючись залучити до себе відвідувачів деякі одеські заклади почали створювати штучні водойми та басейни.

Відпочинок в Одесі?

Як зізналася "Телеграфу" директор турфірми "Ailes" Олена Карасаєва з початку курортного сезону у них не купили жодної путівки до Одеси, оскільки люди не бажають ризикувати.

Хоча в Одесі й стоять сотні готелів із цінами за ніч від кількох сотень до кількох тисяч гривень, більшість із них очевидно порожні, оскільки знайти в Інтернеті тур до Одеси непросте завдання. Лише деякі туроператори готові пропонувати своїм клієнтам поїздки до Одеси та Затоки, що обійдеться приблизно від 12 тисяч гривень за тиждень перебування, щоправда, скільки при цьому є охочих – загадка.

За даними сервісу бронювання готелів booking.com, тиждень перебування в одеських готелях для двох дорослих обійдеться в залежності від рівня комфорту від 4-5 тисяч гривень до 30-40 тисяч гривень.

Щоправда, про море в Одесі доведеться забути, альтернативою йому можуть стати басейни готелів та одеських клубів, так, за даними місцевих сайтів безпечно викупатися в невеликому басейні розважальних закладів міста коштує від 200 гривень.

Щоправда, як стверджують співрозмовники "Телеграфа", у цих басейнах плескаються аж ніяк не приїжджі туристи.

Відпочиваючих немає – стілець Бендера порожній

"У нас є яскравий маркер туристичного сезону – черга сфотографуватися на початку Дерибасівської вулиці на бронзовому стільці, пам’ятнику, присвяченому Ільфу та Петрову. Кожен турист в Одесі починає огляд Дерибасівської з фото на стільці і тому з травня там стоїть вже черга мінімум із 50 осіб, а в сезон і до 150, причому цілодобово. Учора я провів із сім’єю близько години в одному з кафе поруч із пам’ятником – за цей час жодна людина не сфотографувалася, тобто туристів на вулиці просто не було”, – виносить свій вердикт наявності туристів у місті одесит Сергій.

Пам’ятник нині пустує

Крім Одеси українці можуть обрати відпочинок за кордоном, у Карпатах та на озерах.