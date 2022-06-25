Морской отдых без моря, но с минами – чего ждать от отдыха в Одессе этим летом

Одесский памятник четко маркирует сколько в Одессе туристов

Российская агрессия против Украины 24 февраля полностью изменила жизнь украинцев и изменила облик будущего отдыха, так заграничная поездка стала доступной только для женщин и детей.

На внутренний отдых для мужчин нет ограничений, так что семейный отдых на море доступен для всех украинцев, не находящихся на передовой, но отдых в 2022 году на море для украинцев очевидно пройдет без этого самого моря.

Осторожно – мины

Несколько областей в Украине имеют отдых к морю, правда побережье двух из них – Херсонской и Запорожской, полностью подконтрольно оккупантам, а территории двух оставшихся – Николаевской и Одесской, не являются безопасными.

Хотя на территории Николаевской области продолжаются бои, а областной центр едва ли не ежедневно подвергается обстрелам, в мае глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким оптимистично рассуждал о подготовке к курортному сезону. Но все-таки в начале июня последовал запрет на посещение пляжей до конца войны.

В Одессе же еще в мае любителей купаться предупредили о запрете на купания в море из-за опасности подорваться на мине, правда поскольку запрет многими игнорировался, патрулировать пляжи начала полиция.

Тогда любители покупаться стали ходить на дикие пляжи в области и для одного из них это закончилось плохо – 11 июня купавшийся на пляже мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета.

Впрочем, с чисто одесским юмором местные жители обходят запрет на купание в море.

Как пишут местные СМИ, пытаясь привлечь к себе посетителей некоторые одесские заведения стали создавать искусственные водоемы и бассейны.

Почем отдых в Одессе?

Как призналась "Телеграфу" директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева с начала курортного сезона у них не купили ни одной путевки в Одессу, так как люди не желают рисковать.

Хотя в Одессе и стоят сотни отелей с ценами за ночь от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, большинство из них очевидно, пусты, поскольку найти в Интернете тур в Одессу непростая задача. Лишь некоторые туроператоры готовы предлагать своим клиентам поездки в Одессу и Затоку, что обойдется примерно от 12 тысяч гривен за неделю пребывания, правда сколько при этом находится желающих – загадка.

Согласно данным сервиса бронирования отелей booking.com неделя пребывания в одесских гостиницах для двух взрослых обойдется в зависимости от уровня комфорта от 4-5 тысяч гривен до 30-40 тысяч гривен.

Правда о море в Одессе придется забыть, альтернативой ему могут стать бассейны гостиниц и одесских клубов, так, по данным местных сайтов безопасно искупаться в небольшом бассейне развлекательных заведений города стоит от 200 гривен.

Правда, как утверждают собеседники "Телеграфа", в этих бассейнах плещутся отнюдь не приезжие туристы.

Отдыхающих нет – стул Бендера пустой

"У нас есть яркий маркер туристического сезона – очередь сфотографироваться в начале Дерибасовской улицы на бронзовом стуле, памятнике, посвященном Ильфу и Петрову. Каждый турист в Одессе начинает осмотр Дерибасовской с фото на стуле и потому с мая там стоит уже очередь минимум из 50 человек, а в сезон и до 150, причем круглосуточно. Вчера я провел с семьей около часа в одном из кафе рядом с памятником – за это время ни один человек не сфотографировался, то есть туристов на улице просто не было", — выносит свой вердикт наличию туристов в городе одессит Сергей.

Памятник ныне пустует

Помимо Одессы украинцы могут выбрать отдых за границей, в Карпатах и на озерах.