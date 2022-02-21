Цены на отдых в Турции существенно взлетят: эксперты объяснили, в чем причина

Отели, принимавшие внутренних туристов, уже сейчас подорожали на 50%.

Цены на проживание в гостиницах Турции, которая славится своими курортами, уже в этом году могут повыситься до 100%, что существенно повлияет на стоимость туров в эту страну.

Как передает издание Dip, это связано с несколькими причинами, среди которых финансово-энергетический кризис, инфляция в стране и увеличение платы за коммунальные услуги, что существенно уменьшает прибыль гостиниц.

Как объяснили в Эгейской ассоциации туристических предприятий, расходы на энергию в Турции для отелей раньше составляли всего 4-8% прибыли, а сейчас речь идет о цифре в 100%. То есть, на плату за коммуналку идут почти все доходы предпринимателей. И это еще не известно, что будет дальше с ценами на продукты.

Между тем, в статистическом институте Турции пояснили, что инфляция в стране выросла до 93,53% и существенно под ее влияние попали энергоносители (142,06% против 122,76% в декабре), потребительские товары непродолжительного пользования (65,25% против 54,23%). Это привело к тому, что производители за январь повысили цены на 10,45%.

Именно из-за этих факторов гостиницы уже сейчас вынуждены идти на повышение цен, чтобы получить хоть какую-то прибыль с бизнеса. Уже к середине февраля даже при раннем бронировании цены выросли на 50%.

Издание отмечает, что наиболее подорожали небольшие отели, принимавшие внутренних туристов. Президент Ассоциации малых отелей Турции Эртан Устаоглу по этому поводу сказал, что им повышение цен нужно исключительно для того, чтобы выжить.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие страны считаются самыми популярными для отдыха среди украинцев.