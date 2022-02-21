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Ціни на відпочинок у Туреччині суттєво злетять: експерти пояснили, у чому причина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Відпочинок у Туреччині у 2022 році може подорожчати Новина оновлена 21 лютого 2022, 17:09
Відпочинок у Туреччині у 2022 році може подорожчати

Готелі, які приймали внутрішніх туристів, вже зараз подорожчали на 50%.

Ціни на проживання у готелях Туреччини, яка славиться своїми курортами, вже цього року можуть підвищитися аж до 100%, що суттєво вплине на вартість турів до цієї країни.

Як передає видання Dip, це пов’язано одразу з декількома причинами, серед яких фінансово-енергетична криза, інфляція в країні та збільшення плати за комунальні послуги, що суттєво зменшує прибуток готелів.

Як пояснили в Егейській асоціації туристичних підприємств, витрати на енергію у Туреччині для готелів раніше складали всього 4-8% прибутку, а зараз мова йде про цифру у 100%. Тобто на плату за комуналку йдуть майже всі доходи підприємців. І це ще невідомо, що буде далі з цінами на продукти.

Тим часом у статистичному інституті Туреччини пояснили, що інфляція у країні зросла до 93,53% і суттєво під її вплив потрапили енергоносії (142,06% проти 122,76% у грудні), споживчі товари нетривалого користування (65,25% проти 54,23%). Це призвело до того, що виробники за січень підвищили ціни на 10,45%.

Саме через ці фактори готелі вже зараз змушені йти на підвищення цін, щоб отримати хоч якийсь прибуток з бізнесу. Вже станом на середину лютого навіть при ранньому бронюванні ціни зросли на 50%.

Видання зазначає, що найсуттєвіше подорожчали невеликі готелі, які приймали внутрішніх туристів. Президент Асоціації малих готелів Туреччини Ертан Устаоглу, з цього приводу сказав, що їм підвищення цін потрібно виключно для того, щоб вижити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які країни вважаються найпопулярнішими для відпочинку серед українців.

Теги:
#Туреччина #Ціни #Відпочинок #Готель
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