Новий рік за кордоном: топ-8 варіантів для відпочинку на свята

Туристи мають різноманітний вибір місць для святкової подорожі

Вже зовсім близько початок зими, а значить настав час планувати новорічні та різдвяні вихідні. Свята – чудова нагода вирушити в подорож і розпочати 2022 рік з відпочинку, незвичайно та яскраво. В які країни можна поїхати на відпочинок з 31 грудня по 7 січня "Телеграфу" повідомили українські туроператори.

Туреччина

Як розповіла нам керівник відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх, центральна частина Туреччини з точки зору інфраструктури досить добре розвинена, бо тут можна поєднати й усамітнений заспокійливий відпочинок у гірському готелі, й прогулянки людяними вулицями міст того ж Кайсері, звідки більшість мандрівників починає подорож до вершин Каппадокії. Є і вибір лижних трас: від зовсім простих "зелених" до "чорних" – для досвідчених лижників. Наприклад, Улудаг пропонує десять"зелених" трас, вісім "синіх" — теж простих, але вже не базових, шість "червоних" — середнього рівня, а також одну "чорну" — для тих, хто точно впевнений у своїх навичках. І все це на висоті понад півтора кілометри з розвиненою інфраструктурою й величними ландшафтами. Справжній рай для лижників!

Гірськолижний курорт Кайсері

В той час як Новий рік в Анталії – це яскрава святкова атмосфера, улюблена туристами концепція "все включено", СПА-центри, криті басейни, прогулянки історичними місцинами, гарна можливість пожити в люксових готелях за півціни. Ціни стартують від 32 689 грн за двох дорослих на сім ночей.

Туреччина - завжди гарний варіант для відпочинку

Директор туристичної компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко радить прихильникам снігу, лиж та сноуборду гірськолижні курорти Туреччини – Ерджієс з прямим перельотом в Кайсері та Паландокен з перельотом в Ерзурум.

Курорт Ерджієс перш за все підійде для тих, хто любить поєднувати гірські лижі з іншими видами відпочинку. Активне катання на схилах можна доповнити екскурсіями та шопінгом або відвідати стародавню загадкову Кападокію.

Тетяна Прокопенко зазначає, що прямі рейси до Кайсері будуть літати з кінця грудня тричі на тиждень з Києва та один раз на тиждень з Запоріжжя, Харкова й Одеси. До Ерзуруму буде виконуватися рейс один раз на тиждень з Києва.

На святкові дати туроператор пропонує варіанти відпочинку на будь-який смак і бюджет:

Ерджієс – від 20 453 грн для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку з 28 грудня в готелі Erciyes Hill Hotel з перельотом та дворазовим харчуванням Half Board;

Каппадокія – від 13 538 грн для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку з 28 грудня в готелі Cappadocia Palace Hotel з перельотом та сніданками;

Паландокен – від 16 942 грн для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку з 26 грудня в готелі Snowdora Hotel з перельотом та сніданками.

Турецький курорт Ерджієс

Австрія

З-поміж європейських курортів туроператор Coral Travel радить відвідати гірськолижні курорти Австрії, які цілком обґрунтовано вважаються кращими в світі за всіма параметрами — протяжністю та різноманітністю спусків, інфраструктурою та безпекою. Бюджетний варіант тижневого відпочинку в Австрії з вильотом 2 січня коштуватиме від 18 310 грн для однієї особи (у двомісному номері) в 2-зірковому готелі з дворазовим харчуванням та прямим перельотом з Києва до Зальцбурга.

Якщо хочете покататися на лижах - рушайте до Австрії

Єгипет

В Єгипті туристів чекають курорти Хургади та Шарм-ель-Шейху – сімейні або молодіжні, демократичні або преміальні, з піщаними пляжами, з першокласними SPA або цілими аквапарками, з концепцією Sun Family Club для дітей або активним відпочинком для дорослих.

У Coral Travel інформують, що новорічний відпочинок в Єгипті можна знайти від 14 321 грн для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку з 29 грудня в 3-зірковому готелі з перельотом та харчуванням all inclusive. Крім того, рекомендують звернути увагу на готелі 5-зіркового рівня з оптимальним співвідношенням ціни та якості, наприклад, Caribbean World Resort Soma Bay 5* або Otium Pyramisa Beach Resort 5* у Хургаді – від 22 571 грн та 23 092 грн відповідно для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку з 29 грудня з перельотом та харчуванням all inclusive.

Ще один варіант – Марса-Алам. Як повідомили в Join UP!, це європейський курорт з неймовірно красивими рифами та підводним світом. Температура води тут ніколи не спускається нижче +23 градусів. Дослідження красот Єгипту обійдеться від 22 980 грн за сім ночей.

Єгипетський колорит ні з чим не сплутаєш

ОАЕ

Новорічні свята — час яскравих моментів, а саме в Дубаї проходять найефектніші вечірки. Гостей міста чекають новорічні базари, приголомшливі шоу феєрверків, пляжі і ніжне зимове сонце. Прогулятися райським квітковим садом посеред пустелі чи покататися на лижах на справжньому зимовому курорті — обирати вам. Вартість путівок, за даними компанії Join UP!, 33 902 грн за сім ночей.

Святковий Дубай

Відпочинок в Об’єднаних Арабських Еміратах пропонує і туроператор Coral Travel. Так, прямий чартерний рейс літатиме в Дубай з Києва з 26 грудня. Бюджетний варіант тижневого відпочинку в ОАЕ коштуватиме від 17 678 грн для однієї особи (у двомісному номері) з 30 грудня в 4-зірковому готелі з перельотом та сніданками.

Мадейра

Прихильники водних видів спорту прийдуть у захват від високих хвиль, які з легкістю можна упіймати на Мадейрі, що омивається водами Атлантичного океану. Купальний сезон тут триває увесь рік. Температура води у середньому складає від +21 до +24 градусів. Так, Join UP! пропонує відпочинок, який коштує від 39 901 грн за двох на вісім ночей.

Зустріч Нового року на Мадейрі

Занзібар

Можна зустріти Новий рік у далекій Африці у стилі "Акуна Матата", тобто без турбот. Занзібар гостинно зустрічає прибульців із кам’яних джунглів своїми африканськими Мальдівами – тут неймовірно чисті пляжі, білосніжний пісок, м’які хвилі, відсутність натовпів. Одним словом, країна ідеальна для релаксового пляжного відпочинку. Зокрема компанія Join UP! пропонує переконатися в цьому на пляжах Кендва, Нунгві, Пвані-Мчангані та Джамбіані. Ціна від 42 838 грн за двох дорослих на сім ночей.

Занзібарські пляжі

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Шрі-Ланка

Новий рік може засяяти яскравими тропічними барвами, якщо обрати екзотичний відпочинок. Путівка на Шрі-Ланку від туркомпанії Coral Travel коштуватиме 23 950 грн для однієї особи (у двомісному номері) за сім днів відпочинку з перельотом та сніданками. Виліт 29 грудня. Готель Oasis Beach Resort 3*.

Екзотична мандрівка на Шрі-Ланку

Сейшели

Розкішно відпочити в новорічні вихідні можна на Сейшельских островах. За даними Coral Travel, виліт на Сейшели заплановано на 29 грудня, ціна путівки стартує від 61 245 грн для однієї особи (у двомісному номері готелю Аu Fond De Mer View Self Catering Apartment Apart) за вісім ночей з перельотом, харчування не включено.

Сейшельські красоти

Зазначимо, що ціни вказано на момент публікації.

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