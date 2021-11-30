Новый год за границей: топ-8 вариантов для отдыха на праздники

Туристы имеют разнообразный выбор мест для праздничного путешествия

Уже совсем близко начало зимы, а значит пора планировать новогодние и рождественские выходные. Праздники – прекрасная возможность отправиться в путешествие и начать 2022 год с отдыха, необычно и ярко. В какие страны можно уехать на отдых с 31 декабря по 7 января "Телеграфу" сообщили украинские туроператоры.

Турция

Как рассказала руководитель отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх, центральная часть Турции с точки зрения инфраструктуры достаточно хорошо развита, потому что здесь можно объединить и уединенный умиротворяющий отдых в горном отеле, и прогулки по людным улицам городов того же Кайсери, откуда большинство путешественников начинает путешествие к вершинам Каппадокии. Есть и выбор лыжных трасс: от совсем простых "зеленых" до "черных" – для опытных лыжников. Например, Улудаг предлагает десять "зеленых" трасс, восемь "синих" — тоже простых, но уже не базовых, шесть "красных" — среднего уровня, а также одну "черную" — для тех, кто точно уверен в своих навыках. И все это на высоте более полутора километров с развитой инфраструктурой и величественными ландшафтами. Настоящий рай для лыжников!

Горнолыжный курорт Кайсери

В то время как Новый год в Анталии – это яркая праздничная атмосфера, любимая туристами концепция "все включено", СПА-центры, крытые бассейны, прогулки по историческим местам, хорошая возможность пожить в люксовых отелях за полцены. Цены стартуют от 32 689 грн за двух взрослых на семь ночей.

Турция – всегда хороший вариант для отдыха

Директор туристической компании Coral Travel Татьяна Прокопенко советует поклонникам снега, лыж и сноуборда горнолыжные курорты Турции – Эрджиес с прямым перелетом в Кайсери и Паландокен с перелетом в Эрзурум.

Курорт Эрджиес, прежде всего, подойдет для тех, кто любит сочетать горные лыжи с другими видами отдыха. Активное катание на склонах можно дополнить экскурсиями и шоппингом или посетить древнюю загадочную Каппадокию.

Татьяна Прокопенко отмечает, что прямые рейсы в Кайсери будут летать с конца декабря трижды в неделю из Киева и один раз в неделю из Запорожья, Харькова и Одессы. В Эрзурум будет выполняться рейс один раз в неделю из Киева.

На праздничные даты туроператор предлагает варианты отдыха на любой вкус и бюджет:

Эрджиес – от 20 453 грн для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха с 28 декабря в отеле Erciyes Hill Hotel с перелетом и двухразовым питанием Half Board;

Каппадокия – от 13 538 грн для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха с 28 декабря в отеле Cappadocia Palace Hotel с перелетом и завтраками;

Паландокен – от 16 942 грн для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха с 26 декабря в отеле Snowdora Hotel с перелетом и завтраками.

Турецкий курорт Эрджиес

Австрия

Среди европейских курортов туроператор Coral Travel советует посетить горнолыжные курорты Австрии, которые вполне обоснованно считаются лучшими в мире по всем параметрам — протяженностью и разнообразием спусков, инфраструктурой и безопасностью. Бюджетный вариант недельного отдыха в Австрии с вылетом 2 января будет стоить от 18 310 грн для одного человека (в двухместном номере) в 2-звездном отеле с двухразовым питанием и прямым перелетом из Киева в Зальцбург.

Если хотите прокатиться на лыжах – отправьтесь в Австрию

Египет

В Египте туристов ждут курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха – семейные или молодежные, демократические или премиальные, с песчаными пляжами, первоклассными SPA или целыми аквапарками, с концепцией Sun Family Club для детей или активным отдыхом для взрослых.

В Coral Travel информируют, что новогодний отдых в Египте можно найти от 14 321 грн. для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха с 29 декабря в 3-звездном отеле с перелетом и питанием all inclusive. Кроме того, рекомендуют обратить внимание на отели 5-звездочного уровня с оптимальным соотношением цены и качества, например, Caribbean World Resort Soma Bay 5* или Otium Pyramisa Beach Resort 5* в Хургаде – от 22 571 грн и 23 092 грн соответственно для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха с 29 декабря с перелетом и питанием all inclusive.

Еще один вариант – Марса-Алам. Как сообщили в Join UP!, это европейский курорт с невероятно красивыми рифами и подводным миром. Температура воды здесь никогда не опускается ниже +23 градусов. Исследование красоты Египта обойдется от 22 980 грн за семь ночей.

Египетский колорит ни с чем не спутаешь

ОАЭ

Новогодние праздники – время ярких моментов, а именно в Дубае проходят самые эффектные вечеринки. Гостей города ждут новогодние базары, потрясающие шоу фейерверков, пляжи и нежное зимнее солнце. Прогуляться по райскому цветочному саду посреди пустыни или прокатиться на лыжах на настоящем зимнем курорте – выбирать вам. Стоимость путевок, по данным компании Join UP!, 33 902 грн. за семь ночей.

Праздничный Дубай

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах предлагает и туроператор Coral Travel. Так, прямой чартерный рейс будет летать в Дубай из Киева с 26 декабря. Бюджетный вариант недельного отдыха в ОАЭ будет стоить от 17 678 грн для одного человека (в двухместном номере) с 30 декабря в 4-звездном отеле с перелетом и завтраками.

Мадейра

Поклонники водных видов спорта придут в восторг от высоких волн, которые с легкостью можно поймать на Мадейре, омываемом водами Атлантического океана. Купальный сезон здесь длится круглый год. Температура воды в среднем составляет от +21 до +24 градусов. Так, Join UP! предлагает отдых, который стоит от 39 901 грн за двоих на восемь ночей.

Встреча Нового года на Мадейре

Занзибар

Можно встретить Новый год в далекой Африке в стиле "Акуна Матата", то есть без забот. Занзибар гостеприимно встречает пришельцев из каменных джунглей своими африканскими Мальдивами – здесь невероятно чистые пляжи, белый песок, мягкие волны, отсутствие толп. Одним словом, страна идеальна для релаксового пляжного отдыха. В частности, компания Join UP! предлагает убедиться в этом на пляжах Кендва, Нунгви, Пвани-Мчангани и Джамбиани. Цена от 42 838 грн за двух взрослых на семь ночей.

Занзибарские пляжи

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Шри-Ланка

Новый год может засиять яркими тропическими красками, если выбрать экзотический отдых. Путевка на Шри-Ланку от туркомпании Coral Travel будет стоить 23 950 грн для одного человека (в двухместном номере) за семь дней отдыха с перелетом и завтраками. Вылет 29 декабря. Отель Oasis Beach Resort 3*.

Экзотическое путешествие на Шри-Ланку

Сейшелы

Роскошно отдохнуть в новогодние выходные можно на Сейшельских островах. По данным Coral Travel, вылет на Сейшелы запланирован на 29 декабря, цена путевки стартует от 61 245 грн для одного человека (в двухместном номере отеля Au Fond De Mer View Self Catering Apartment Apart) за восемь ночей с перелетом, питание не включено.

Сейшельские красоты

Отметим, что цены указаны на момент публикации.

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