Чи закриють українські курорти на новорічні свята: МОЗ дало відповідь

Стало відомо, чи можливий зимовий відпочинок на українських курортах під час локдауну

Українці вже планують святкування Нового року та зимовий відпочинок на вітчизняних курортах на початку 2022-го. Проте через пандемію та повільний темп вакцинації, яка охопила лише п’яту частину населення нашої країни, зимові канікули залишаються під великим питанням.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, якого цитує "Сегодня", мабуть, зимові курорти працюватимуть навіть під час локдауну. Але лише за умови, що будуть щеплені від коронавірусу 100% персоналу та всі відпочиваючі.

"Уточнюватимемо норми, щоб вони були ефективними", — обіцяє чиновник.

Раніше Ігор Кузін розповідав, для кого залишаться відкритими продуктові магазини під час жорсткого локдауну в Україні, а також чи можуть виключити Київ із "червоної" зони.

Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом в Україні призвела до того, що Європейський Союз виключив нашу країну із "зеленого списку". І хоча багато країн не посилили правила в’їзду після цих рекомендацій, до деяких держав українцям так просто більше не потрапити.