Укр

Закроют ли украинские курорты на новогодние праздники: Минздрав дал ответ

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Карпаты в 2022 году "откроют" только для вакцинированных Новость обновлена 17 ноября 2021, 11:07
Карпаты в 2022 году "откроют" только для вакцинированных

Стало известно, возможен ли зимний отдых на украинских курортах во время локдауна

Украинцы уже вовсю планируют празднование Нового года и зимний отдых на отечественных курортах в начале 2022-го. Однако из-за пандемии и медленного темпа вакцинации, которая охватила только пятую часть населения нашей страны, зимние каникулы остаются под большим вопросом. 

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, которого цитирует "Сегодня", вероятно, зимние курорты будут работать даже во время локдауна. Но лишь при условии, что будут привиты от коронавируса 100% персонала и все отдыхающие. 

"Будем уточнять нормы, чтобы они были эффективными", — обещает чиновник. 

Ранее Игорь Кузин рассказывал, для кого останутся открытыми продуктовые магазины во время жесткого локдауна в Украине, а также могут ли исключить Киев из "красной" зоны.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Украине привела к тому, что Европейский союз исключил нашу страну из "зеленого списка". И хотя многие страны не ужесточили правила въезда после этих рекомендаций, в некоторые государства украинцам так просто больше не попасть.

Теги:
#Карпаты #Курорты #Карантин #Зимние каникулы #Локдаун
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