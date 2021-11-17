Локдаун в Киеве с максимальным количеством заражений коронавирусом могут отменить: что известно

Говорят, что Киев выйдет из "красной" зоны карантина в первые дни зимы

В среду, 17 ноября, Киев попал в тройку "лидеров" по количеству инфицированных украинцев: за сутки за болело 1609 человек. Но несмотря на это, ходят слухи о том, что столица уже в первые дни зимы покинет "красную" карантинную зону. О планах насчет Киева рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В интервью "Сегодня" чиновник сказал, что на данный момент переход с "красного" уровня на "оранжевый" столице не светит.

"Когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", — говорит Игорь Кузин, добавляя, что существенной стабилизации показателей заболеваемости они не видят, поэтому назвать дату, когда в Киеве закончится локдаун, пока нельзя.

Ранее главный санитарный врач Украины пролил свет на вопрос, будут ли пускать невакцинированных украинцев в продуктовые магазины в будущем.