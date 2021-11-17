Локдаун у Києві з максимальною кількістю заражень коронавірусом можуть скасувати: що відомо

Кажуть, що Київ вийде із "червоної" зони карантину в перші дні зими

У середу, 17 листопада, Київ потрапив у трійку "лідерів" за кількістю інфікованих українців: за добу захворіло 1609 людей. Але, незважаючи на це, ходять чутки про те, що столиця вже в перші дні зими покине "червону" карантинну зону. Про плани щодо Києва розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В інтерв’ю "Сегодня" чиновник сказав, що на даний момент перехід з "червоного" рівня на "помаранчевий" столиці не світить.

"Коли ми говоримо про червоний рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну №1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання про перегляд рівня епіднебезпеки у столиці", — каже Ігор Кузін, додаючи, що суттєвої стабілізації показників захворюваності вони не бачать, тому назвати дату, коли в Києві закінчиться локдаун, поки що не можна.

Раніше головний санітарний лікар України пролив світло на запитання, чи пускатимуть невакцинованих українців до продуктових магазинів у майбутньому.