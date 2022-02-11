Топ-5 найпопулярніших країн для відпочинку серед українців

В минулому році українці стали частіше подорожувати та відкривати для себе нові країни

Туризм продовжує пристосуватися до умов пандемії і відновлювати звичні темпи розвитку. А в число найпопулярніших для відпочинку країн серед українців увійшли не лише Туреччина і Єгипет, а ще Греція, Чорногорія й ОАЕ. Про це "Телеграфу" повідомили в туристичній компанії Join UP!.

Розвиток туристичної галузі продовжує стримувати протипандемічні обмеження. Разом із тим, послугами туроператора у 2021 році скористались 964 776 осіб. В компанії кажуть, що це вдвічі більше за показник минулого року (449,35 тисяч) і майже сягає рекордного 2019-го (1,015 мільйона).

"Подорожі активно повертаються, але про повне відновлення туристичної галузі говорити ще зарано. Проблеми, спричинені пандемією, залишаються, а країни на появу штамів відповідають поверненням обмежень. Крім того, темпи вакцинації не такі швидкі, як хотілося б", — коментує CEO Join UP! Лариса Булатова.

За її словами, відкладений попит, на який розраховував туроператор, спрацював: показники майже досягли доковідного періоду.

"Найбільше зростання ми фіксуємо в демократичних за ціною напрямках, де уряди демонструють зважену позицію щодо відкритості кордонів. Сподіваємось, що вже в 2022 році такої політики дотримуватимуться якомога більше країн, адже ми готуємо багато цікавих пропозицій і нових можливостей для українських туристів", — додала Булатова.

Топ країн, які обирають для відпочинку українці

В компанії зазначили, що на тлі невизначеної позиції низки популярних європейських чи азіатських країн, де уряди то спрощують, то знову ускладнюють правила перетину кордону та відпочинку, виграють ті напрямки, що залишаються стабільно відкритими. Так, Туреччина є одним із головних центрів тяжіння для туристів із України. У порівнянні з 2020 роком число заявок на відпочинок зросло на 168%, а з 2019 — 197%.

Ще один переможець року — Греція. Ця країна однією з перших у ЄС відкрила свої кордони на зрозумілих умовах, а туристи, що скучили саме за європейським відпочинком, були щасливі відправитись на грецькі курорти. Зростання відносно 2019 року склало 150% (у 2020 країна не приймала туристів із України).

Греція - країна з дивовижними краєвидами та багатою історією

Значно виріс попит на подорожі до ОАЕ. Туроператор зазначає про зростання в 190% у 2021 відносно попереднього року.

ОАЕ привертають все більше уваги туристів

Також у топі популярних напрямків — Чорногорія, зі зростанням на 700% за аналогічний період.

У топ популярних для відпочинку серед українців країн потрапила Чорногорія

Лідером традиційно залишається Єгипет. Продажі турів у цю країну також зросли, але ще не досягли доковідного максимуму. У 2021 році було оформлено на 58% заявок більше, ніж у 2020 році, але майже на 30% менше ніж у 2019-му.

Найпопулярніші напрямки для відпочинку українців. Дані: Join UP!

Найпопулярнішим для відпочинку, зазначають в компанії, традиційно був літній період. Крім того, продажі в так званому "оксамитовому сезоні" (вересень-жовтень) також були високими. Найбільше бажаючих відпочити туроператор зафіксував в липні, серпні та вересні. Тоді як в травні та червні подорожей було менше за середні показники попередніх років, адже тоді рівень вакцинації населення був ще доволі низьким.

В Join UP! додали, що головною точкою для початку закордонної подорожі залишається Київ. Але і поїздки з регіонів поступово зростають, зокрема йдеться про Харків і Львів.

Цікаво, що під час пандемії мандрівники частіше користалися послугою раннього бронювання.

"Якщо у 2020 році, коли всі боялись, що кордони можуть в одну мить знову закрити, подорожі бронювали в середньому за 13 днів. Цього року показник збільшився до трьох тижнів. Це означає, що люди знову не бояться планувати наперед та раді отримувати переваги завчасного бронювання", — зазначили в коментарі Join UP!.

Наразі в топі країн раннього бронювання відпочинку в 2022 році курорти Туреччини, Греції, Іспанії, Єгипту, Албанії.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що під час пандемії коронавірусу планувати подорожі стало важче через нестабільні умови перетину кордонів тих чи інших країн. Не втратити кошти та мінімізувати ризики можливо за допомогою туристичного страхування.