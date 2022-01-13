Туризм в умовах пандемії: як спланувати подорож і не втратити гроші

Експертка розповіла, чи потрібно користатися послугою страхування під час планування подорожі

Під час пандемії організувати подорож, як це було раніше, вже не вийде: країнам доводиться змінювати правила в’їзду у режимі реального часу, а завчасно придбані путівки можуть так і не бути використаними через ускладнення епідеміологічної обстановки. Як розповіла "Телеграфу" керівниця відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх, планування подорожей в часи ковіду значно ускладнилося, але убезпечити себе від можливих фінансових ризиків допоможе страхування.

Експертка називає три головні переваги страхування.

1. Збереже гроші, якщо через хворобу поїздку доведеться відкласти

Страхування від невиїзду покриває ризики ще до початку туру у разі, якщо ви отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус або інші захворювання, які передбачають госпіталізацію або унеможливлюють подорож. Більше того, таке страхування захистить, якщо через позитивний ПЛР-тест турист пропускає свій літак. Причому не лише самого туриста, а і всіх осіб, вказаних у ваучерах, якщо йдеться про родину.

2. Покриє витрати на самоізоляції

Якщо ви хвилюєтеся, що у разі непередбачуваних обставин доведеться витратитися на самоізоляцію, то від цих переживань може позбавити страхування додаткових фінансових ризиків. У туркомпанії зауважують, що наразі ця послуга має особливе значення, адже туристу, якщо виявили COVID-19, знадобиться знаходитися в країні перебування до повного одужання, а це – проживання та харчування. До того ж, може знадобитися трансфер в аеропорт до нового рейсу.

"Страхування додаткових фінансових ризиків дозволяє бути впевненим, що навіть через хворобу додаткове перебування в країні подорожі не потребуватиме додаткових коштів", — додає Артюх.

3. Компенсує кошти, якщо кордони закриють або змінять дату поїздки

Послуга страхування також може убезпечити від зайвих негативних емоцій стосовно скасування подорожі або зміни строків поїздки, в тому числі через COVID-19. Страхування передбачає, що якщо країна, куди ви збираєтеся у відпустку, раптом закриє свої кордони – ви зможете компенсувати свої витрати.

"З оформленим страхуванням від невиїзду у разі страхового випадку страхова компанія відшкодує витрати на авіаквитки або тур майже повністю. Для цього вам потрібно надати документальне підтвердження причин, за якими ви не змогли вчасно вилетіти за кордон, і ці причини повинні бути вказані у переліку страхових випадків", — пояснили в Join UP!.

Додамо, що страхування не є обов'язковим. Вибір завжди лишається за вами. Але, за словами Артюх, ця послуга мінімізує ризик втратити гроші та допоможе отримати від подорожі тільки гарні емоції і задоволення.

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