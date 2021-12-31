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Де відпочити взимку: українцям назвали найбільш "ходові" варіанти для туризму

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українці часто їздять узимку відпочивати
Українці часто їздять узимку відпочивати

Найбільшою популярністю в Україні в холодну пору року користуються, звичайно ж, Карпати

Допоки в Україні поступово відновлюється туристичний потік з інших країн, наші співвітчизники планують, де і як проведуть зимовий відпочинок. Цікаво, що є чимало бажаючих провести свята як на місцевих курортах, так і за кордоном.

Конкретні напрямки, найбільш популярні та зручні для українців, озвучив керівник Всеукраїнського об’єднання Visit Ukraine Антон Тараненко, передає "Суспільне".

Внутрішні маршрути

  • Закарпатська та Івано-Франківська області. За словами Тараненка, найчастіше українці обирають узимку відпочинок у горах. Комфортабельні умови забезпечують у Буковелі, Яремчому, Драгобраті та інших відомих курортах.
  • Львівська область. Експерт зазначає, що туристи часто їздять не лише до обласного центру подивитися на пам"ятки культури, а й обирають інші міста регіону, у яких не менше цікавостей для приїжджих.
  • Одеська область. В морі не скупаєшся, але просто подивитися без натовпу можна. До того ж, додає Антон Тараненко, дуже приємно дивують ціни у місцевих сироварнях та виноробнях.
  • Київ. Столицю, зрозуміло, теж не варто оминати. Тим паче в період новорічних свят, адже саме тут знаходиться головна ялинка країни.

Також серед популярних усередині країни "точок" є Харків, Закарпаття та Дніпро. Не виключає фахівець і можливості помандрувати Чернівецькою областю — тут теж можна побувати в горах.

Закордонні маршрути

Якщо подорожі ведуть українців за кордон, то взимку найбільшою популярністю користуються, звичайно, теплі країни. Найчастіше наших співвітчизників можна побачити в ОАЕ, Домінікані та Єгипті.

Також, за словами Антона Тараненка, багато туристів з України їдуть на Мальдіви, Кубу чи Мексику.

Із європейських країн експерт відзначив Болгарію та Хорватію. Особливим плюсом він вважає те, що для подорожі знадобиться лише електронна анкета щодо вакцинації.

Не варто відкидати і варіант із відвідуванням Туреччини — там теж можна добре відпочити на гірськолижних курортах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які правила для мандрівників з України діють у більшості європейських країн. Різні держави затверджують власні обмеження — все через "Омікрон".

Теги:
#Україна #Подорожі #Туризм #Закордон
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