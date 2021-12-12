Знову локдаун? Туроператори скасовують поїздки на 2022 рік

У деяких країнах турагентства взяли паузу до приходу весни

У 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появи нових варіантів хвороби, як, наприклад, "Омікрон".

За інформацією профільного видання DIP, деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.

Хто б’є на сполох?

Першими на випередження складної коронавірусної ситуації вирішили діяти у Німеччині. Так, туроператор Alltours, під "крилом" якого працювало близько 25 фірм, скасував усі подальші поїздки до одного із регіонів світу.

Подібний підхід виявили й у TUI, теж німецькій компанії. І хоча заплановані поїздки поки що залишаються в силі, фірма хоче максимально посилити карантинні вимоги для клієнтів. До їх переліку входитиме наявність вакцинації від "корони", а також надання негативного ПЛР-тесту.

Куди вирішили не їхати?

Найбільше від коронавірусних проблем у 2022 році можуть постраждати африканські країни. Як відомо, частина держав вже закрила свої кордони для туристів із цього регіону після виявлення "омікрон"-варіанту COVID-19 (серед них, до речі, і Україна).

Однак цілком ймовірно, що наступного року впаде відвідуваність Єгипту, Маврикія та Мадейри (юридично острів належить Португалії, але територіально лежить ближче до Африки).

Деякі фірми й досі не скасували частину турів до Намібії або Тунісу, проте тенденція до такого розвитку ситуації насправді є.

Звісно, навіть пандемія неспроможна постійно утримувати людей від подорожей. Однак у період "корони" найбільш вдалим рішенням вважається внутрішній туризм. "Телеграф" повідомляв, яке місце мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров вважає справжнім туристичним магнітом України.

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