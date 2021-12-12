Укр

Снова локдаун? Туроператоры отменяют поездки на 2022 год

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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COVID-19 снова может помешать планам путешественников Новость обновлена 12 декабря 2021, 11:15
COVID-19 снова может помешать планам путешественников

В некоторых странах турагентства взяли паузу до прихода весны

В 2022 году туристический бизнес снова может оказаться под серьезной угрозой из-за карантинных ограничений. Такая вероятность существует из-за постоянной мутации коронавируса и появления новых вариантов болезни, как, к примеру, "Омикрон".

По информации профильного издания DIP, некоторые крупные турагентства уже отменили ряд изначально запланированных поездок.

Кто бьет тревогу?

Первыми на опережение сложной коронавирусной ситуации решили действовать в Германии. Так, туроператор Alltours, под "крылом" которого работало около 25 фирм, отменил все дальнейшие поездки в один из регионов мира.

Схожий подход проявили и в TUI, тоже немецкой компании. И хотя запланированные поездки пока остаются в силе, фирма хочет максимально ужесточить карантинные требования для клиентов. В их перечень будет входить наличие вакцинации от "короны", а также предоставление негативного ПЦР-теста.

Куда решили не ехать?

Больше всего от коронавирусных проблем в 2022 году могут пострадать африканские страны. Как известно, часть государств уже закрыла свои границы для туристов из этого региона после выявления "омикрон"-варианта COVID-19 (среди них, к слову, и Украина).

Однако вполне вероятно, что в следующем году упадет посещаемость Египта, Маврикия и Мадейры (юридически остров принадлежит Португалии, но территориально лежит ближе к Африке).

Некоторые фирмы до сих пор не отменили часть туров в Намибию или Тунис, однако тенденция к подобному развитию ситуации действительно имеется.

Разумеется, даже пандемия не способна постоянно удерживать людей от путешествий. Однако в период "короны" наиболее удачным решением считается внутренний туризм. "Телеграф" сообщал, какое место путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров считает настоящим туристическим магнитом Украины.

Также мы писали о том, что следует сделать нашей стране, чтобы в течении следующих 20 лет стать одним из оплотов европейского туризма.

Теги:
#Путешествия #Египет #Туристы #Туризм #Африка #Коронавирус
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