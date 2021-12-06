Комаров розповів про незвичайний туристичний "магніт" України

Телеведучий Дмитро Комаров звертає увагу на те, що дуже важливо не просто подорожувати, а дізнаватися про історію популярних серед туристів об’єктів

Відомий український журналіст, мандрівник, ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа" розповів, яке місце у нашій країні варто обов’язково відвідати. За словами телеведучого, потенційним "магнітом" для туристів є тунель кохання у Клевані під Рівним.

Дмитро Комаров зазначає, що вони разом із дружиною Олександрою Кучеренко відвідали тунель досить спонтанно – на шляху до Карпат вирішили сфотографуватися у місці, яке одне зі світових видань включило до переліку найромантичніших об’єктів планети.

Телеведучий розповів, що разом із дружиною знайшли дуже романтичну історію цього місця в інтернеті. Декілька сайтів писали про те, що нібито поляк-католик та українка-православна християнка полюбили один одного, але батьки були проти їхнього союзу. Чоловік був інженером, що дозволило йому побудувати цю дорогу, також він вигадав тунель, щоб ходити на побачення.

Щоправда, коли Комаров із дружиною приїхали до Клевані, місцеві жителі розповіли їм, що це лише красива легенда, а це колишній засекречений військовий об’єкт, створений у 1949 році. Мандрівник дізнався, що там зберігали мастила, а під землею були заховані танки та ємності для того, щоб забезпечити цілі склади паливом та мастильними матеріалами. Дерева, які зараз утворили дуже мальовничу картинку, мали приховувати залізницю від спостереження з повітря.

Нагадаємо, Дмитро Комаров розповів, які країни він любить більше за інші.