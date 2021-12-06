Комаров рассказал о необычном туристическом "магните" Украины

Телеведущий Дмитрий Комаров обращает внимание на то, что очень важно не просто путешествовать, а узнавать историю популярных среди туристов объектов

Известный украинский журналист, путешественник, ведущий программ "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" рассказал, какое место в нашей стране стоит обязательно посетить. По словам телеведущего, потенциальным "магнитом" для туристов является тоннель любви в Клевани под Ровно.

Дмитрий Комаров отмечает, что они вместе с женой Александрой Кучеренко посетили тоннель довольно спонтанно – по пути в Карпаты решили сфотографироваться в месте, которое одно из мировых изданий включило в перечень самых романтических объектов планеты.

Телеведущий рассказал, что вместе с супругой нашли очень романтическую историю этого места в интернете. Несколько сайтов писали о том, что якобы поляк-католик и украинка-православная христианка полюбили друг друга, но родители были против их союза. Мужчина был инженером, что позволило ему построить эту дорогу, также он придумал тоннель, чтобы ходить по нему на свидания.

Правда, когда Комаров с женой приехали в Клевань, местные жители рассказали им, что это всего лишь красивая легенда, а это бывший засекреченный военный объект, созданный в 1949 году. Путешественник узнал, что там хранили масла, а под землей были спрятаны танки и емкости для того, чтобы обеспечить целые составы топливом и смазочными материалами. Деревья, которые сейчас образовали очень живописную картинку, должны были скрывать железную дорогу от наблюдения с воздуха.

Напомним, Дмитрий Комаров рассказал, какие страны он любит больше остальных.