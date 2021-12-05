Україна років через 20 може увійти до топ-5 туристичних країн Європи, але є одне "але", – Дмитро Комаров

Розвиток інтересу в іноземних гостей до країни може тривати багато часу

Україна здатна стати однією із найбільш затребуваних у плані туризму держав Європи. Однак для цього потрібно зробити серйозну роботу, яка займе не один рік.

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров в інтерв’ю "Телеграфу" пояснив, на що слід орієнтуватися українцям, аби стати "привабливішими" для іноземних туристів.

За словами Комарова, насамперед варто переймати досвід від інших країн, які успішні щодо туризму. Причому насамперед це варто робити на рівні найвищої влади.

"Наведу простий приклад: є Таїланд, це одна з найбільш туристичних країн у світі, до ковіду вони мали десятки мільйонів туристів. А лише кілька десятиліть тому в Бангкоку не було жодних хмарочосів, а в Паттайї було рибальське село", — каже телеведучий.

Як пояснив Дмитро Комаров, свого часу імператор Таїланду поставив завдання — потрібна спеціальна держпрограма для розвитку туристичного спрямування. Її втілення у життя зайняло десятиліття.

"Вони вивчали свою країну, знаходили найяскравіші магніти і зробили для них відповідну інфраструктуру, шукали та описували їхню історію. І Таїланд увійшов до списку топових туристичних напрямків", — підкреслив Комаров.

На його думку, саме так і варто вчинити Україні. Це здатне допомогти, аби уже через двадцять років Україна стала однією з "топових" країн Європи в плані туризму.

При цьому Комаров зазначає: щоб це справді принесло плоди, роботу слід розпочинати вже зараз.

Докладніше про вивчення культури України, подорожі світом та порадами для мандрівників читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфа": "Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити в найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу".