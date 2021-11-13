Туризм в Україні відновлюється, попри пандемію: звідки приїжджають іноземці

В Україну за 9 місяців 2021 року в’їхали понад 3 млн. туристів.

Коронавірус обмежив туризм у всьому світі, нещодавно і європейські країни частково закрили кордони. Проте 2021 року потік мандрівників до України збільшився.

Про це повідомляє Держагентство з розвитку туризму.

За дев’ять місяців цього року кількість візитерів до країни зросла на 12,6% у порівнянні з минулим.

Змінилося й співвідношення кількості туристів із різних країн. Лідерами з візитів залишаються європейські держави. Проте турпотік звідти незначною впав до 70% усіх мандрівників проти 79,2% у 2020 році. Упала також кількість мандрівників з Африки та Океанії. Частіше в Україну почали приїжджати із країн Азії та Північної Америки.

Звідки найчастіше їздять в Україну

Лідерами за кількістю туристів у 2021 році стали Молдова, Польща, Росія, Румунія та Білорусь. Істотно виріс турпотік із Ізраїлю, США, Німеччини та Азербайджану.

Лідери за кількістю туристів до України

Раніше "Телеграф" писав, що Україну виключили із "зеленого списку" ЄС і це означає, що громадянам буде важче поїхати до Європи. Частина країн уже запровадила обмеження, але багато хто залишив кордони відкритими для вакцинованих українців.