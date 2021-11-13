Туризм в Україні відновлюється, попри пандемію: звідки приїжджають іноземці
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В Україну за 9 місяців 2021 року в’їхали понад 3 млн. туристів.
Коронавірус обмежив туризм у всьому світі, нещодавно і європейські країни частково закрили кордони. Проте 2021 року потік мандрівників до України збільшився.
Про це повідомляє Держагентство з розвитку туризму.
За дев’ять місяців цього року кількість візитерів до країни зросла на 12,6% у порівнянні з минулим.
Змінилося й співвідношення кількості туристів із різних країн. Лідерами з візитів залишаються європейські держави. Проте турпотік звідти незначною впав до 70% усіх мандрівників проти 79,2% у 2020 році. Упала також кількість мандрівників з Африки та Океанії. Частіше в Україну почали приїжджати із країн Азії та Північної Америки.
Лідерами за кількістю туристів у 2021 році стали Молдова, Польща, Росія, Румунія та Білорусь. Істотно виріс турпотік із Ізраїлю, США, Німеччини та Азербайджану.
Раніше "Телеграф" писав, що Україну виключили із "зеленого списку" ЄС і це означає, що громадянам буде важче поїхати до Європи. Частина країн уже запровадила обмеження, але багато хто залишив кордони відкритими для вакцинованих українців.
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