Укр

Туризм в Украине восстанавливается, несмотря на пандемию: откуда приезжают иностранцы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украина, Киев.
Украина, Киев.

В Украину за 9 месяцев 2021 года въехали более 3 млн туристов.

Коронавирус ограничил туризм во всем мире, недавно и европейские страны частично закрыли границы. Тем не менее в 2021 году поток путешественников в Украину увеличился. 

Об этом сообщает Госагентство по развитию туризма. 

За девять месяцев этого года количество визитеров в страну выросло на 12,6% в сравнении с прошлым годом. 

Изменилось и соотношение количества туристов из разных стран. Лидерами по визитам остаются европейские государства. Тем не менее турпоток оттуда незначительной упал до 70% всех путешественников против 79,2% в 2020. Упало также количество путешественников из Африки и Океании. Чаще в Украину стали приезжать из стран Азии и Северной Америки.  

Откуда чаще всего ездят в Украину
Откуда чаще всего ездят в Украину

Лидерами по количеству туристов в 2021 году стали: Молдова, Польша, Россия, Румыния и Беларусь. Существенно вырос турпоток из Израиля, США, Германии и Азербайджана. 

Лидеры по количеству туристов в Украину
Лидеры по количеству туристов в Украину

Ранее "Телеграф" писал, что Украину исключили из "зеленого списка" ЕС и это означает, что гражданам будет тяжелее поехать в Европу. Часть стран уже ввела ограничения, но многие оставили границы открытыми для вакцинированных украинцев

Теги:
#Украина #Европа #Туризм #Поездки
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