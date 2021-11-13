Туризм в Украине восстанавливается, несмотря на пандемию: откуда приезжают иностранцы

В Украину за 9 месяцев 2021 года въехали более 3 млн туристов.

Коронавирус ограничил туризм во всем мире, недавно и европейские страны частично закрыли границы. Тем не менее в 2021 году поток путешественников в Украину увеличился.

Об этом сообщает Госагентство по развитию туризма.

За девять месяцев этого года количество визитеров в страну выросло на 12,6% в сравнении с прошлым годом.

Изменилось и соотношение количества туристов из разных стран. Лидерами по визитам остаются европейские государства. Тем не менее турпоток оттуда незначительной упал до 70% всех путешественников против 79,2% в 2020. Упало также количество путешественников из Африки и Океании. Чаще в Украину стали приезжать из стран Азии и Северной Америки.

Откуда чаще всего ездят в Украину

Лидерами по количеству туристов в 2021 году стали: Молдова, Польша, Россия, Румыния и Беларусь. Существенно вырос турпоток из Израиля, США, Германии и Азербайджана.

Лидеры по количеству туристов в Украину

Ранее "Телеграф" писал, что Украину исключили из "зеленого списка" ЕС и это означает, что гражданам будет тяжелее поехать в Европу. Часть стран уже ввела ограничения, но многие оставили границы открытыми для вакцинированных украинцев.