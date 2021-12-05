Украина лет через 20 может войти в топ-5 туристических стран Европы, но есть одно "но", – Дмитрий Комаров

Развитие интереса у иностранных гостей к стране может занимает много времени

Украина способна стать одним из самых востребованных в плане туризма государств Европы. Однако для этого нужно проделать серьезную работу, которая займет не один год.

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров в интервью "Телеграфу" объяснил, что следует ориентироваться украинцам, дабы стать более "привлекательными" для иностранных туристов.

По словам Комарова, в первую очередь следует перенимать опыт от других стран, которые успешны в плане туризма. Причем в первую очередь это стоит делать на уровне наивысших властей.

"Приведу простой пример: есть Таиланд, это одна из самых туристических стран в мире, до ковида у них были десятки миллионов туристов. А всего несколько десятилетий назад в Бангкоке не было никаких небоскребов, а в Паттайе было рыбацкое село", — говорит телеведущий.

Как объяснил Дмитрий Комаров, в свое время правитель Таиланда поставил задачу — нужна специальная госпрограмма для развития туристического направления. Её воплощение в жизнь заняло десятилетия.

"Они изучали свою страну, находили самые яркие магниты и сделали для них соответствующую инфраструктуру, искали и описывали их историю. И Таиланд вошел в список топовых туристических направлений", — подчеркнул Комаров.

По его мнению, именно так и стоит поступить Украине. Это способно помочь тому, чтобы уже через лет двадцать Украина стала одной из самых "топовых" стран Европы в плане туризма.

При этом Комаров отмечает: чтобы это действительно принесло плоды, работу следует начинать уже сейчас.

Более подробно об изучении культуры Украины, путешествиях по миру и советах для путешественниках читайте в эксклюзивном интервью "Телеграфа": "Дмитрий Комаров: "Если мы начнем ездить в самые забытые точки Украины, то и государство, и бизнес обратят на них внимание".