Где отдохнуть зимой: украинцам назвали самые "ходовые" варианты для туризма

Наибольшей популярностью в Украине в холодное время года пользуются, конечно же, Карпаты

Пока в Украине постепенно восстанавливается туристический поток из других стран, наши соотечественники планируют, где проведут зимний отдых. Интересно, что много желающих провести праздники как на местных курортах, так и за границей.

Конкретные направления, наиболее популярные и удобные для украинцев, озвучил руководитель Всеукраинского объединения Visit Ukraine Антон Тараненко, передает "Суспільне".

Внутренние маршруты

Закарпатская и Ивано-Франковская области. По словам Тараненко, чаще всего украинцы выбирают зимой отдых в горах. Его предоставляют в Буковеле, Яремче, Драгобрате и других известных курортах.

По словам Тараненко, чаще всего украинцы выбирают зимой отдых в горах. Его предоставляют в Буковеле, Яремче, Драгобрате и других известных курортах. Львовская область . Эксперт отмечает, что туристы часто ездят не только в областной центр посмотреть на примечательности, но и выбирают другие города, в которых не меньше интересностей для приезжих.

. Эксперт отмечает, что туристы часто ездят не только в областной центр посмотреть на примечательности, но и выбирают другие города, в которых не меньше интересностей для приезжих. Одесская область. На море не покупаться, но просто посмотреть без столпотворения можно. К тому же, добавляет Антон Тараненко, весьма приятно удивляют цены в местных сыроварнях и винодельнях.

На море не покупаться, но просто посмотреть без столпотворения можно. К тому же, добавляет Антон Тараненко, весьма приятно удивляют цены в местных сыроварнях и винодельнях. Киев. Столицу, разумеется, тоже не стоит обходить стороной. Тем более в период новогодних праздников, ведь именно здесь находится главная елка страны.

Также среди популярных внутри страны "точек" являются Харьков, Закарпатье и Днепр. Не исключает специалист и возможности попутешествовать по Черновицкой области — здесь тоже можно побывать в горах.

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Заграничные маршруты

Если путешествия ведут украинцев за границу, то зимой наибольшей популярностью пользуются, разумеется, теплые страны. Чаще всего наших соотечественников можно увидеть в ОАЭ, Доминикане и Египте.

Также, по словам Антона Тараненко, много туристов из Украины едут на Мальдивы, Кубу или в Мексику.

Из европейских стран эксперт отметил Болгарию и Хорватию. Особым плюсом он считает то, что для путешествия понадобится только электронная анкета насчет вакцинации.

Не стоит отметать и вариант с посещением Турции — там тоже можно отлично отдохнуть на горнолыжных курортах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие правила для путешественников из Украины действуют в большинстве европейских стран. Различные государства утверждают собственные ограничения — все из-за бушующего "Омикрона".