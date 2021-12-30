"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
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У МЗС закликають українців відкласти поїздки за кордон до стабілізації ситуації з ковідом
У зв’язку із загрозою нової хвилі коронавірусу штаму "Омікрон", яка може охопити світ вже після Нового року, Європа змінює правила в’їзду для українців.
У МЗС радять відкласти мандрівку до стабілізації ситуації. Однак, якщо це зробити з якоїсь причини неможливо, перед поїздкою варто обов’язково скористатися інтерактивною карткою та вивчити нові вимоги тієї чи іншої країни у зв’язку з пандемією.
Зазначимо, що на момент виходу новини з туристичною метою з України вже не потрапити до Італії, Мальти та Сан-Марино. А вакцинацію, тест та додаткові вимоги запровадили Швейцарія, Ліхтенштейн та Нідерланди.
Сертифікат про повний курс імунізації та додатково ще й ПЛР-тест вимагатимуть при в’їзді до Португалії, Австрії, Чехії, Ірландії, Ісландії та Румунії.
Що ж до інших країн, з правилами можна ознайомитись у показовій інфографіці:
Нагадаємо, один із найяскравіших героїв українського телебачення, ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров в ексклюзивному інтерв’ю розповів "Телеграфу" чи складно було переключитися з подорожей світом на зйомки в Україні та поділився думкою, як перетворити нашу країну магніт для туристів.
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