"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)

У МЗС закликають українців відкласти поїздки за кордон до стабілізації ситуації з ковідом

У зв’язку із загрозою нової хвилі коронавірусу штаму "Омікрон", яка може охопити світ вже після Нового року, Європа змінює правила в’їзду для українців.

У МЗС радять відкласти мандрівку до стабілізації ситуації. Однак, якщо це зробити з якоїсь причини неможливо, перед поїздкою варто обов’язково скористатися інтерактивною карткою та вивчити нові вимоги тієї чи іншої країни у зв’язку з пандемією.

Зазначимо, що на момент виходу новини з туристичною метою з України вже не потрапити до Італії, Мальти та Сан-Марино. А вакцинацію, тест та додаткові вимоги запровадили Швейцарія, Ліхтенштейн та Нідерланди.

Сертифікат про повний курс імунізації та додатково ще й ПЛР-тест вимагатимуть при в’їзді до Португалії, Австрії, Чехії, Ірландії, Ісландії та Румунії.

Що ж до інших країн, з правилами можна ознайомитись у показовій інфографіці:

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Нагадаємо, один із найяскравіших героїв українського телебачення, ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров в ексклюзивному інтерв’ю розповів "Телеграфу" чи складно було переключитися з подорожей світом на зйомки в Україні та поділився думкою, як перетворити нашу країну магніт для туристів.