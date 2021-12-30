Укр

"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В некоторые страны въезд уже воспрещен Новость обновлена 30 декабря 2021, 15:47
В некоторые страны въезд уже воспрещен

В МИД призывают украинцев отложить поездки за границу до стабилизации ситуации с ковидом

В связи с угрозой новой волны коронавируса штамма "Омикрон", которая может охватить мир уже после Нового года, Европа меняет правила въезда для украинцев.

В МИД советуют отложить путешествие до стабилизации ситуации. Однако если это сделать по какой-то причине невозможно, перед поездкой стоит обязательно воспользоваться интерактивной картой и изучать новые требования той или иной страны в связи с пандемией.

Отметим, что на момент выхода новости с туристической целью из Украины уже не попасть в Италию, Мальту и Сан-Марино. А вакцинацию, тест и дополнительные требования ввели Швейцария, Лихтенштейн и Нидерланды.

Сертификат о полном курсе иммунизации и дополнительно еще и ПЦР-тест потребуют при въезде в Португалию, Австрию, Чехию, Ирландию, Исландию и Румынию.

Что же касается других стран, с правилами можно ознакомиться в показательной инфографике:

ЕС из Украины уже частично закрыт
ЕС из Украины уже частично закрыт

Напомним, один из самых ярких героев украинского телевидения, ведущий программ "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров в эксклюзивном интервью рассказал "Телеграфу" — каково было переключиться с путешествий по миру на съемки в Украине и поделился мнением, как превратить нашу страну в магнит для туристов.

Теги:
#Путешествия #Европа #Туризм #Правила въезда
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