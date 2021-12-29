Туроператор ANEX Tour Ukraine потрапив у скандал у Єгипті: подробиці

Туристи зіткнулися з овербукінгом у Марса Аламі.

Замість п’ятизіркового готелю та відпочинку – мітинг у холі. Українські туристи, які приїхали зустріти Новий рік у Єгипті, не можуть заселитися, на рецепції їм відповідають, що місць немає. У неприємності потрапило кілька сімей — 25 людей з дітьми.

Про це написав на Facebook Денис Казанський.

Він повідомив, що його підписників хочуть поселити в іншому готелі з гіршими умовами та нижчою вартістю номерів. Альтернатива – жити на вулиці.

За даними від Казанського, не можуть заселитися туристи в готель Albatros Sea World у місті Марса Алам, проблемним оператором виявився ANEX Tour Ukraine. Його представників на місці не було.

Туристи повідомили, що замість них заселили мандрівників із Німеччини.

Як зазначають у коментарях, таке явище називається овербукінг, коли місць у готелі туроператорами продано більше, ніж є насправді. Нарікають і на інші подібні проблемні ситуації в Єгипті та з цим туроператором зокрема.

Вартість туру на 7 ночей у цей готель на січень стартує від 28 тисяч гривень у різних операторів. Вартість новорічного відвідування зазвичай вища. "Телеграф" звернувся до туроператора ANEX Tour Ukraine за інформацією, але вони поки що не відповіли на запит.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Омікрон" викликав низку обмежень у Європі, через що українські туристи не можуть відвідувати частину держав або є додаткові вимоги епідбезпеки.