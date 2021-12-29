Туроператор ANEX Tour Ukraine попал в скандал в Египте: подробности

Туристы столкнулись с овербукингом в Марса Аламе.

Вместо пятизвездочного отеля и отдыха — митинг в холле. Украинские туристы, приехавшие встретить Новый год в Египте, не могут заселиться — на рецепции им отвечают, что мест нет. В неприятности попали несколько семей — 25 человек с детьми.

Об этом написал на Facebook Денис Казанский.

Он сообщил, что его подписчиков хотят поселить в другом отеле с худшими условиями и более низкой стоимостью номеров. Альтернатива — жить на улице.

Согласно данным от Казанского, не могут заселиться туристы в отель Albatros Sea World в городе Марса Алам, проблемным оператором оказался ANEX Tour Ukraine. Его представителей на месте не было.

Туристы сообщили, что вместо них заселили путешественников из Германии.

Как отмечают в комментариях, такое явление называется овербукинг, когда мест в отеле туроператорами продано больше, чем есть на самом деле. Жалуются и на другие подобные проблемные ситуации в Египте и с этим туроператором в частности.

Стоимость тура на 7 ночей в этот отель на январь стартует от 28 тысяч гривен у разных операторов. Стоимость новогоднего посещения обычно выше. "Телеграф" обратился к туроператору ANEX Tour Ukraine за информацией, но они пока не ответили на запрос.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Омикрон" вызвал ряд ограничений в Европе из-за чего украинские туристы не могут посещать часть государств или есть дополнительные требования эпидбезопасности.