Топ-5 самых популярных стран для отдыха среди украинцев

В прошлом году украинцы стали чаще путешествовать и открывать для себя новые страны

Туризм продолжает приспосабливаться к условиям пандемии и восстанавливать обычные темпы развития. А в число самых популярных для отдыха стран среди украинцев вошли не только Турция и Египет, но и Греция, Черногория и ОАЭ. Об этом "Телеграфу" сообщили в туристической компании Join UP!

Развитие туристической отрасли продолжает сдерживать противопандемические ограничения. Вместе с тем услугами туроператора в 2021 году воспользовались 964 776 человек. В компании говорят, что это вдвое больше показателя прошлого года (449,35 тысяч) и почти достигает рекордного 2019-го (1,015 миллиона).

"Путешествия активно возвращаются, но о полном восстановлении туристической отрасли говорить еще рано. Проблемы, вызванные пандемией, остаются, а страны на появление штаммов отвечают возвращением ограничений. Кроме того, темпы вакцинации не так быстры, как хотелось бы", — комментирует CEO Join UP! Лариса Булатова.

По ее словам, отложенный спрос, на который рассчитывал туроператор, сработал: показатели почти достигли доковидного периода.

"Наибольший рост мы фиксируем в демократических по цене направлениях, где правительства демонстрируют взвешенную позицию по поводу открытости границ. Надеемся, что уже в 2022 году такой политики будут придерживаться как можно больше стран, ведь мы готовим много интересных предложений и новых возможностей для украинских туристов", — добавила Булатова.

Топ стран, которые выбирают для отдыха украинцы

В компании отметили, что на фоне неопределенной позиции ряда популярных европейских или азиатских стран, где правительства то упрощают, то снова усложняют правила пересечения границы и отдыха, выигрывают те направления, которые остаются стабильно открытыми. Турция является одним из главных центров тяготения для туристов из Украины. По сравнению с 2020 годом число заявок на отдых выросло на 168%, а с 2019 – 197%.

Еще один победитель года – Греция. Эта страна одной из первых в ЕС открыла свои границы на понятных условиях, а скучавшие именно по европейскому отдыху туристы были счастливы отправиться на греческие курорты. Рост по отношению к 2019 году составил 150% (в 2020 году страна не принимала туристов из Украины).

Греция – страна с удивительными видами и богатой историей

Значительно вырос спрос на путешествия в ОАЭ. Туроператор отмечает рост в 190% в 2021 году по отношению к предыдущему году.

ОАЭ привлекают все большее внимание туристов

Также в топе популярных направлений – Черногория, с ростом на 700% за аналогичный период.

В топ популярных для отдыха среди украинцев стран попала Черногория

Лидером традиционно остается Египет. Продажи туров в эту страну тоже выросли, но еще не достигли доковидного максимума. В 2021 году было оформлено на 58% заявок больше, чем в 2020 году, но почти на 30% меньше, чем в 2019 году.

Самые популярные направления отдыха украинцев. Данные: Join UP!

Самым популярным для отдыха, как отмечают в компании, традиционно был летний период. Кроме того, продажи в так называемом "бархатном сезоне" (сентябрь-октябрь) также были высокими. Больше всего желающих отдохнуть туроператор зафиксировал в июле, августе и сентябре. Тогда как в мае и июне путешествий было меньше, чем средние показатели предыдущих лет, поскольку тогда уровень вакцинации населения был еще довольно низким.

В Join UP! добавили, что главной точкой для начала заграничного путешествия остается Киев. Но и поездки из регионов постепенно растут, в частности речь идет о Харькове и Львове.

Интересно, что в пандемию путешественники чаще стали пользоваться услугой раннего бронирования.

"Если в 2020 году, когда все боялись, что границы могут в мгновение ока снова закрыть, путешествия бронировали в среднем за 13 дней. В этом году показатель увеличился до трех недель. Это значит, что люди снова не боятся планировать заранее и рады получать преимущества предварительного бронирования", — отметили в комментарии Join UP!.

Сейчас в топе стран раннего бронирования отдыха в 2022 году курорты Турции, Греции, Испании, Египта, Албании.

Читайте также: Категория Путешествия Где отдохнуть зимой: украинцам назвали самые "ходовые" варианты для туризма Наибольшей популярностью в Украине в холодное время года пользуются, конечно же, Карпаты

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время пандемии коронавируса планировать путешествия стало труднее из-за нестабильных условий пересечения границ тех или иных стран. Не потерять средства и минимизировать риски можно с помощью туристического страхования.