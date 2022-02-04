Подорож до Європи на День Валентина: топ-5 напрямків для ідеальної романтичної мандрівки та ціни на них

Чудова природа та відмінна кухня цих країн запам'ятається вам надовго.

Пандемія за останні два роки укріпила віру людей, що у світі немає нічого стабільнішого, ніж нестабільність. І впливає вона на всі сфери нашого життя, подорожі – не виключення. Імпровізувати стало вкрай важко, а чітке планування – вже нова звичка. Проте це не привід відмовляти собі в мандрівках, а скоріше нагода переформатувати свою систему координат мандрівок і зробити її гнучкішою. Все більше перевізників розуміють потребу впровадження тарифів зі зміною дати, для більшої впевненості пасажира в тому, що його омріяна відпустка таки відбудеться. А ще подорожі під час пандемії – це та унікальна можливість відвідати туристичні місця без натовпів туристів.

Позаяк, авіакомпанії у різний спосіб намагаються попередити всі можливі занепокоєння пасажирів щодо перельотів. Наприклад, оновлюють тарифи, за умовами яких можна придбати квиток зі зміною дати. У деяких компаній у випадку якщо пасажир захворів на COVID-19 перед рейсом і звернувся до служби підтримки, показавши підтвердження хвороби, то авіакомпанія перенесе безкоштовно дату квитка. Для ще більшої впевненості в поїздці можна додатково придбати страхування від невиїзду.

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На сьогодні для українців відкривається все більше європейських країн, куди можна подорожувати за наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЛР чи антиген тесту, або вакцинації з тестом. Умови в’їзду в ту чи іншу країну можна перевірити на сайті МЗС перед покупкою квитків та напередодні дати вильоту.

Проте, попри цей період турбулентності, який все ще панує світом через пандемію, аксіома, що купувати квитки завчасно набагато вигідніше ніж напередодні дати вильоту, – все ще актуальна.

Не за горами найромантичніший день року – Валентинів день. Саме тому задля того, щоби потім не шкодувати, що мало любили і мало подорожували, пропонуємо розглядати напрямки до країн Європи, які відкриті для українських громадян вже понад півроку. Прекрасні міста вічної весни, в яких гуляти — не перегуляти в будь-яку пору року, стануть ідеальною локацією для романтичного побачення на день всіх закоханих.

Заступниця комерційного директора SkyUp Airlines Дарʼя Алєксєєнко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" назвала п'ять напрямків для ідеальної романтичної подорожі на 14 лютого

Лісабон - місто, яке любить багато туристів з України

Лісабон — столиця Португалії, яка чарує мандрівників аутентичними фасадами, виконаними з аузележу, та розкішними видами на місто з оглядових майданчиків. У лютому ціни на житло набагато доступніші, а отже можна орендувати саме ту, омріяну квартиру, з якої можна спостерігати чарівні види на річку Тежу. У лютому ви без черг прокатаєтеся на знаменитому 28 трамвайчику, а у Валентинів день можна здійснити прогулянку на яхті, послухати фаду — музичний жанр, який відображає душу португальського народу, і повечеряти в ресторані з розкішним видом на місто. Ціни на квитки стартують від 5509 грн**, ціни на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста – від 3000 грн** на сервісах бронювання.

Мадейра – найтепліший острів Європи

Мадейра – найтепліший острів Європи, на якому фраза "love is in the air"* грає новими відтінками. Оберіть готель з видом на Атлантичний океан і вирушіть на прогулянку пляжем босоніж у найромантичніший день року. А ввечері можна послухати концерт класичної музики з виконанням ліричних композицій, смакуючи єдиним у своєму роді вином Мадера. Ціни на квитки варіюються від 7070 грн**, ціни ж на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста вартуватимуть від 2800 грн** на сервісах бронювання.

– найтепліший острів Європи, на якому фраза "love is in the air"* грає новими відтінками. Оберіть готель з видом на Атлантичний океан і вирушіть на прогулянку пляжем босоніж у найромантичніший день року. А ввечері можна послухати концерт класичної музики з виконанням ліричних композицій, смакуючи єдиним у своєму роді вином Мадера. Ціни на квитки варіюються від 7070 грн**, ціни ж на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста вартуватимуть від 2800 грн** на сервісах бронювання. Мадрид – столиця Іспанії теж транслює собою романтичний настрій. Зважтеся на політ на повітряній кулі: десь на висоті пташиного польоту, насолоджуючись Мадридом і ігристим, цей настрій можна відчути на смак. Або ж вирушайте на прогулянку на човні у парку Буен-Ретіро – уявіть, які емоції ви привезете додому після такого святкування дня всіх закоханих. Ціни на квитки стартують від 2244 грн**, щодо цін на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста варто бути готовим заплатити від 4000 грн** на сервісах бронювання

Аліканте - відомий іспанський курорт

Аліканте – легкий морський бриз відомого іспанського південного міста сприяє тотальному релаксу і відчуттю душевної легкості. Неважливо що ви оберете, прогулянку удвох велосипедами вулицями міста чи прогулянку удвох набережною, а може вам до вподоби круїз на катамарані на заході сонця – Аліканте не залишає байдужим та множить святковий настрій у декілька раз. Ціни на квитки стартують від 2386 грн**, 1900 грн** — старт ціни на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста на сервісах бронювання.

– легкий морський бриз відомого іспанського південного міста сприяє тотальному релаксу і відчуттю душевної легкості. Неважливо що ви оберете, прогулянку удвох велосипедами вулицями міста чи прогулянку удвох набережною, а може вам до вподоби круїз на катамарані на заході сонця – Аліканте не залишає байдужим та множить святковий настрій у декілька раз. Ціни на квитки стартують від 2386 грн**, 1900 грн** — старт ціни на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста на сервісах бронювання. Ніцца – якщо романтика і живе десь, то, безсумнівно, у Франції. У день всіх закоханих можна вирушити дивитися шоу з трибун, встановлених в різних частинах міста. В центрі Ніцци є бутик, де можна створити свій власний парфум — таким чином, ваш день Валентина ще і матиме свій унікальний аромат. Романтика вечора у Опері Ніцци чи споглядаючи захід сонця з пляжу — на ваш розсуд. Головне, – зберегти момент у серці. Ціни на квитки стартують від 5083 грн**, ціни на житло для двох на 4 дні і 3 ночі в центрі міста коливатимуться від 3300 грн** на сервісах бронювання.

**Ціни актуальні на момент публікації.

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