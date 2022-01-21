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На всі п’ять зірок: названо найпопулярніший напрямок серед туристів у 2021 році

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Найкращий сервіс мандрівникам організували в Еміратах
Найкращий сервіс мандрівникам організували в Еміратах

Лише чотири європейські країни потрапили до десятки найліпших за оцінкою більшості туристів

Представники туристичної платформи Tripadvisor опублікували список найпопулярніших напрямків для подорожей за минулий рік. Беззаперечна перемога дісталася столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Дубаю.

Інформацію повідомляє CNN.

Незважаючи на коронавірусну пандемію, Дубай залишився максимально привітним до туристів практично з усіх країн. Наразі у країні зберігається обмеження на поїздки лише для деяких африканських держав — через поширення "омікрон"-варіанту COVID-19.

Зазначимо, що Tripadvisor складає загальну оцінку, базуючись на відгуках із різних туристичних секторів. Традиційно публікується ТОП-10 найкращих місць для відпочинку. Дуже цікавим є той факт, що європейських країн цього року у переліку лише чотири.

Отже, найбільш високо оцінили мандрівники з усього світу такі місця, як:

  • Дубаї, ОАЕ;
  • Лондон, Великобританія;
  • Канкун, Мексика;
  • Балі, Індонезія;
  • Кріт, Греція;
  • Рим, Італія;
  • Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
  • Стамбул, Турція;
  • Париж, Франція;
  • Хургада, Єгипет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як найкраще спланувати подорож за кордон, щоб не втратити гроші у разі форс-мажору. Слушними порадами поділилася представниця компанії Join UP! Катерина Артюх.

Також ми писали про те, куди можна відправитися на відпочинок узимку, не виїжджаючи за межі України.

Теги:
#Подорожі #ОАЕ #Туристи #Дубай #Туризм #Відпочинок
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