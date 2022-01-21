На всі п’ять зірок: названо найпопулярніший напрямок серед туристів у 2021 році

Лише чотири європейські країни потрапили до десятки найліпших за оцінкою більшості туристів

Представники туристичної платформи Tripadvisor опублікували список найпопулярніших напрямків для подорожей за минулий рік. Беззаперечна перемога дісталася столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Дубаю.

Інформацію повідомляє CNN.

Незважаючи на коронавірусну пандемію, Дубай залишився максимально привітним до туристів практично з усіх країн. Наразі у країні зберігається обмеження на поїздки лише для деяких африканських держав — через поширення "омікрон"-варіанту COVID-19.

Зазначимо, що Tripadvisor складає загальну оцінку, базуючись на відгуках із різних туристичних секторів. Традиційно публікується ТОП-10 найкращих місць для відпочинку. Дуже цікавим є той факт, що європейських країн цього року у переліку лише чотири.

Отже, найбільш високо оцінили мандрівники з усього світу такі місця, як:

Дубаї, ОАЕ;

Лондон, Великобританія;

Канкун, Мексика;

Балі, Індонезія;

Кріт, Греція;

Рим, Італія;

Кабо-Сан-Лукас, Мексика;

Стамбул, Турція;

Париж, Франція;

Хургада, Єгипет.

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