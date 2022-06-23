Де відпочити за кордоном та не зустріти росіян? 5 популярних напрямків для українців

Відпочинок закордоном у 2022 році вимагатиме не лише фінансів, а й терпіння, а також уміння вибирати де безпечніше та краще для дітей

Через російську агресію проти України внутрішній відпочинок для українців став становити небезпеку, тому часто стали питати путівки за кордон, де відпочивати значно безпечніше. Але й тут відпочинок має низку особливостей, про які "Телеграфу" розповіли учасники туристичного ринку.

Без чоловіків та росіян, але з вильотом із Молдови

За словами співрозмовників "Телеграфа", нинішній туристичний сезон має низку особливостей, до основних з яких відносяться:

відпочивають здебільшого, жінки та діти через заборону на виїзд для чоловіків призовного віку;

у місцях відпочинку відпочиваючі з України намагаються не зустрічатися з росіянами, туроператори з початком війни намагаються вибирати готелі в яких останні зазвичай не селяться, але при замовленні путівки краще все ж таки уточнити;

при виборі місця відпочинку головним пріоритетом є відпочинок дітей;

скасування багатьох обмежень, пов’язаних з Covid-19;

виникло багато проблем із логістикою.

"Вилетіти з України на якийсь курорт через закрите для цивільної авіації небо – неможливо, тому потрібно спочатку виїхати в іншу країну і вже звідти їхати до місця відпочинку. Останнім часом популярним таким транспортним хабом став Кишинів – багато операторів замовляють звідти чартерні авіарейси для своїх клієнтів. Іншим популярним місцем стала Польща. Але є й автобусні тури", — зауважила директор турфірми "Ailes" Олена Карасаєва.

Припустимо, йдеться про жінку з двома дітьми, чий чоловік залишився в Україні в умовах війни і яка хоче, щоб діти забули про те, як їм довелося жити з початку російської агресії та хочуть 1-2 тижні відпочити на морі. Куди в такому разі їй найкраще їхати?

Чорногорія

Відпочинок у невеликій балканській гірській республіці буде не найкращим варіантом відпочинку, адже скажемо за 14 днів у готелі, причому без харчування, вам доведеться віддати за 1 дорослого та 2 дітей до 12 років близько 60 тисяч гривень. Це досить велика сума, ще й без харчування, але найгірше – на узбережжі Чорногорії більшість пляжів міські та платні, що навряд чи влаштує дітей, які хотіли б покопатися у піску.

До того ж Чорногорія є одним з найпопулярніших місць відпочинку у росіян, тому шанси перетнутися з ними досить високі, та й виїзд туди часто на автобусі, що не завжди зручно, тим більше з дітьми.

Єгипет

Єгипет безсумнівно відповідає вимогам місця для гарного відпочинку з дітьми — море, сонце і пісок на пляжі, всього цього в цій країні з надлишком. Правда також дуже можливі зустрічі з росіянами, тому тут знову ж таки треба заздалегідь радитися з туроператором.

Щоправда, за зручності доведеться платити – 7 днів у готелі з трьома зірками обійдуться за трьох у 37 тисяч гривень, а можна вибрати і 5 зірок на 2 тижні за 77 тисяч гривень. В обох випадках йдеться про систему "все враховано", зокрема авіапереліт.

Греція

За словами Олени Карасаєвої, Греція нині набирає популярність у туристів, не в останню чергу через те, що шанси зустрітися з росіянами вкрай низькі.

"Греція — це зона Шенгена, і у росіян зараз серйозні проблеми з відкриттям віз, тому ймовірність зустрічі з ними — невелика", — говорить співрозмовник "Телеграфа".

Навіть у мід росії заявили, що "Греція більше не є безпечною для відпочинку громадян росії, оскільки в мзс рф продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації та агресії щодо росіян".

Щодо цін, то скажемо за 14 ночей на Криті в готелі з 3 зірками і аll inclusive доведеться віддати 60 тисяч гривень, за 4 зірки треба буде віддати 64 тисячі, правда туди увійдуть тільки сніданок і вечеря.

Болгарія

Дуже зручним і бюджетним варіантом в очах багатьох вважається Болгарія, наприклад найдешевший тур автобусом на 14 днів обійдеться в 28 800 гривень, правда без харчування і в готель з трьома зірками.

Натомість ця країна дуже підходить для дитячого відпочинку і тих, хто не хотів би зустрічатися з росіянами, яких у тамтешніх готелях, за словами Олени Карасаєвої, зараз практично немає.

У Болгарії існують і варіанти суто дитячого відпочинку в спеціальних таборах із заняттями, щоправда, тут за 14 днів доведеться віддати вже 700 євро (21 530 гривень).

Туреччина

Ця країна продовжує залишатися найпопулярнішим місцем відпочинку в українців, чому сприяє баланс цін та комплексу якості послуг.

Наприклад, тиждень перебування в п’ятизірковому готелі з "аll inclusive" коштуватиме 44 тисячі гривень, 2 тижні – 85 тисяч, але цілком реально знайти і дешевше. Правда є ймовірність зустрічі з росіянами, але це також вирішується з туроператором, який підбирає готелі, куди останні зазвичай не селяться.

До того ж, Туреччина продовжує залишатися ідеальним місцем для відпочинку з дітьми, нехай і без чоловіків.

Альтернативою відпочинку закордоном у 2022 році стане відпочинок в Україні в Карпатах, на озері або на узбережжі Чорного моря, якщо ви не боїтеся російських ракет та мін, готові відмовитись від купання в морі.