Відпочинок із присмаком війни – скільки коштує і чим небезпечний відпочинок на Шацьких озерах?

Відпочинок на Шацьких озерах — бюджетний та ризикований спосіб відпочити

В умовах війни відпочинок українців у 2022 році став вельми специфічним – за кордон не випускають чоловіків призовного віку, море по суті закрите через небезпеку мін та ракетні обстріли Одеси та Миколаєва, а ціни в Карпатах "кусаються".

В результаті єдиним "бюджетним" способом відпочити влітку для українців залишається відпочинок на річці чи озерах, і тут поза конкуренцією у звичайний час стояли Шацькі озера на Волині – унікальний комплекс із понад 30 водойм.

Що можуть запропонувати Шацькі озера

На цьому місці давно існує інфраструктура у вигляді пляжів, готелів, пансіонатів, будинків відпочинку, магазинів та іншого. Серед розваг можна зустріти рибалку, прогулянки човном або катамараном, спуск по водній гірці, пляжний волейбол, стрілянину в тирі, уроки дайвінгу та інше. І, звичайно ж, прекрасну волинську природу.

Щоправда, деякі проблеми виникнуть з поїздкою туди, адже найближчий залізничний транспортний пункт – місто Ковель, звідки можна виїхати на авто або автобусі, що займе від 1 до 1,5 години.

А от із покупкою туристичних турів на них, як кажуть співрозмовники "Телеграфа", справи не найкращі.

"Через податкову політику держави у мене немає стимулів продавати внутрішні турпутівки Україною. Так, продавши за 50 тисяч закордонний тур я отримую свої комісійні в 10% — 5000 гривень, з яких сплачую єдиний податок у 5% або 250 гривень. Продаючи ж тур Україною за 10 000 гривень я плачу 5% податку з усієї суми — 500 гривень", — пояснює директор турфірми "Ailes" Олена Карасаєва.

Але хоча централізовано придбати тур тепер складно, ніщо не заважає обрати готель чи будинок відпочинку самостійно через портал booking.com. Згідно з ним на Шацьких озерах можна зняти житло за:

450 гривень – у гостьовому будинку "Твій кут";

800 гривень – у готельному комплексі "Між трьох озер";

1600 гривень – у готелі "Маєток Івана Купала".

Головний ризик відпочинку – можливість вторгнення Білорусі

Але й тут відпочинок не можна вважати повністю безпечним в умовах російської агресії, і хоча ракетних ударів Волинь зазнає вкрай рідко, напруження з сусідньою Білоруссю, що зростає, робить відпочинок на Волині особистим вибором кожного українця.

Втім, як вважають експерти, нелегітимний лідер Білорусі олександр лукашенко явно намагається відтягнути час свого вступу у війну проти України, тож ще є можливість мирно відпочити цього літа на озерах із сім’єю.