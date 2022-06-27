Відпочинок українців за кордоном під загрозою – з країни йдуть іноземні туроператори

Не лише війна, а й українське законодавство знищує цілу галузь, кажуть учасники ринку.

Цього року закордонний відпочинок українців може опинитися під загрозою не лише через "закрите небо", а й через обмеження, введені НБУ на закордонний переказ іноземної валюти. Про це повідомили учасники туристичного ринку України.

"На даний момент багато авіакомпаній та закордонних туроператорів розсилають листи своїм партнерам, в яких повідомляють про зміни умов співпраці з нами після того, як 15 червня всі українські агенції зазнають складнощів з оплатою через BSP (консолідатор авіакомпаній, який збирає гроші на розрахунковому рахунку, виводить і розподіляють авіакомпаніям за конкретні квитки – ред.) Тепер турфірма не може продавати авіаквитки за гривню і оплачувати їх за безготівковим розрахунком, тобто якщо клієнт прийде в турфірму і захоче купити тур, в якому є авіапереліт, він не зможе цього зробити, оскільки фірма -продавець путівки просто не зможе перевести валюту авіафірмі за переліт за кордон", — кажуть учасники ринку.

Більше того, через заборону виведення коштів за кордон туристичний бізнес в Україні може просто зупинитися.

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"Справа не тільки в авіаквитках — продаючи клієнту тур на відпочинок до Туреччини, я повинен переказати гроші в доларах на рахунок готелю, в якому житиме клієнт, але через заборону НБУ зробити цього я не можу, тому який сенс турецьким готелям працювати з українським турбізнесом?Так, найбільша туристична фірма Туреччини ANEX Tour змінює умови своєї роботи, оскільки вони можуть продати свої послуги в Україні, але конвертувати отримані за них гроші та вивезти їх до Туреччини сплатити за послуги готелів, вони не можуть", — розповів на умовах анонімності. "Телеграфу" директор однієї з українських турфірм.

Зрозуміло, це не означає, що українці не зможуть відпочити за кордоном, просто тепер вони можуть купити закордон на сайті закордонного туроператора, того ж ANEX Tour, оплатити його послуги з особистої кредитної картки. Так само клієнти можуть оплачувати ціну квитків авіакомпаній, які у турфірмах з відключенням від BSP продавати неспроможні.

"У результаті багато турфірм просто сидять без роботи, а український бюджет без податків, оскільки тури закордон тепер простіше купити в Інтернеті і всі гроші підуть закордонним готелям і туроператорам. Змінити ситуацію могла б гнучкіша позиція НБУ до туристичної галузі", — констатує співрозмовник "Телеграф".

Внутрішній туризм в Україні, який міг би стати альтернативою закордонному для українців, ускладнений – море закрите через міни, а Карпати різко зросли в ціні.