Отдых украинцев заграницей под угрозой – из страны уходят иностранные туроператоры

Не только война, но и украинское законодательство уничтожает целую отрасль говорят участники рынка

В этом году заграничный отдых украинцев может оказаться под угрозой не только из-за "закрытого неба", но и из-за ограничений, введенных НБУ на заграничный перевод иностранной валюты. Об этом "Телеграфу" сообщили участники туристического рынка Украины.

"В настоящий момент многие авиакомпании и заграничные туроператоры рассылают письма своим партнерам, в которых уведомляют об изменениях условий сотрудничества с нами после того как 15 июня все украинские агентства испытывают сложности с оплатой через BSP (консолидатор авиакомпаний, который собирает деньги на расчётном счёте, выводит и распределяют авиакомпаниям за конкретные билеты – ред.). Теперь турфирма не может продавать авиабилеты за гривну и оплачивать их по безналичному расчету. То есть, если клиент придет в турфирму и захочет купить тур в котором есть авиаперелет, он не сможет этого сделать, поскольку фирма-продавец путевки просто не сможет перевести валюту авиафирме за перелет заграницу", — говорят участники рынка.

Более того, из-за запрета на вывод средств за границу туристический бизнес в Украине может попросту остановиться.

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"Дело не только в авиабилетах – продавая клиенту тур на отдых в Турцию, я должен перевести деньги в долларах на счет отеля, в котором будет жить клиент, но из-за запрета НБУ сделать этого я не могу, так какой смысл турецким отелям работать с украинским турбизнесом? Так, крупнейшая туристическая фирма Турции ANEX Tour меняет условия своей работы, поскольку они могут продать свои услуги в Украине, но конвертировать полученные за них деньги и вывезти их в Турцию оплатить услуги отелей, они не могут", — рассказал на условиях анонимности "Телеграфу" директор одной из украинских турфирм.

Разумеется, это не значит, что украинцы не смогут отдохнуть за границей, просто теперь они могут купить тур заграницу на сайте заграничного туроператора, того же ANEX Tour, оплатить его услуги с личной кредитной карточки. Таким же образом клиенты могут оплачивать цену билетов авиакомпаний, которые в турфирмах с отключением от BSP продавать не могут.

"В итоге многие турфирмы просто сидят без работы, а украинский бюджет без налогов, поскольку туры заграницу теперь проще купить в Интернете и все деньги уйдут заграничным отелям и туроператорам. Изменить ситуацию могла бы более гибкая позиция НБУ к туристической отрасли", — констатирует собеседник "Телеграфа".

Внутренний туризм в Украине, который мог бы стать альтернативой заграничному для украинцев осложнен – море закрыто из-за мин, а Карпаты резко выросли в цене.