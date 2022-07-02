Отдых с привкусом войны – сколько стоит и чем опасен отдых на Шацких озерах?

Отдых на Шацких озерах — бюджетный но рискованный способ отдохнуть

В условиях войны отдых украинцев в 2022 году стал весьма специфичным – за границу не выпускают мужчин призывного возраста, море по сути закрыто из-за опасности мин и ракетных обстрелов Одессы и Николаева, а цены в Карпатах "кусаются".

В результате достаточно единственным "бюджетным" способом отдохнуть летом для украинцев остается отдых на реке ли озерах, и тут вне конкуренции в обычное время стояли Шацкие озера на Волыни – уникальный комплекс из более чем 30 водоемов.

Что могут предложить Шацкие озера

На этом месте давно существует инфраструктура в виде пляжей, отелей, пансионатов, домов отдыха, магазинов и прочего. Среди развлечений можно встретить рыбалку, прогулки на лодке или катамаране, спуск по водной горке, пляжный волейбол, стрельбу в тире, уроки дайвинга и прочее. И конечно же, прекрасную волынскую природу.

Правда некоторые проблемы возникнут с поездкой туда, ведь ближайший железнодорожный транспортный пункт – город Ковель откуда можно уехать на авто или автобусе, что займет от 1 до 1,5 часов.

А вот с покупкой туристических туров на них как говорят собеседники "Телеграфа", дела обстоят не лучшим образом.

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"Из-за налоговой политики государства у меня нет стимулов продавать внутренние турпутевки по Украине. Так, продав за 50 тысяч заграничный тур я получаю свои комиссионные в 10% — 5000 гривен, с которых плачу единый налог в 5% или 250 гривен. Продавая же тур по Украине за 10 000 гривен я плачу 5% налога со всей суммы – 500 гривен", — объясняет директор турфирмы "Ailes" Елена Карасаева.

Но хотя централизованно приобрести тур теперь сложно, ничто не мешает выбрать отель или дом отдыха самостоятельно через портал booking.com. Согласно ему на Шацких озерах можно снять жилье за:

450 гривен – в гостевом доме "Твой кут";

800 гривен – в гостиничном комплексе "между трех озер";

1600 гривен – в отеле "Маєток Ивана Купала".

Главный риск отдыха – возможность вторжения Беларуси

Но и здесь отдых нельзя считать полностью безопасным в условиях российской агрессии, и хотя ракетным ударам Волынь подвергается крайне редко, растущая напряженность с соседней Беларусью, делает отдых на Волыни личным выбором каждого украинца.

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Впрочем, как считают эксперты, нелегитимный лидер Беларуси александр лукашенко явно старается оттянуть время своего вступления в войну против Украины, так что еще ест возможность мирно отдохнуть этим летом на озерах с семьей.