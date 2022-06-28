Россияне "обрабатывают" лукашенко: генерал оценил вероятность вторжения Беларуси

россия усиливает антиукраинскую пропаганду на территории Беларуси

Белорусского диктатора александра лукашенко могут всерьез прессовать представители Кремля, чтобы втянуть еще одну страну в полномасштабную войну с Украиной. По мнению бывшего заместителя секретаря СНБО, генерала Сергея Кривоноса, угроза для Украины со стороны Беларуси сохраняется и является весьма высокой.

Как рассказал военный эксперт в интервью "РБК-Украина", россияне мощно влияют на белорусское государство — как в политическом, так и в военном контекстах. Практически в каждом подразделении армии Беларуси есть офицер-куратор, имеющий гражданство рф. Это позволяет говорить о постоянно существующей угрозе открытия северного фронта.

"Мы можем предполагать, что на отдельных направлениях они могут и самостоятельно начать наступление", — делится размышлениями Кривонос.

По его словам, больше всего при этом могут пострадать Волынь и Ровненщина. Для этого белорусским силам хватит и своей мощности. Однако и здесь есть затык — многие белорусы попросту не хотят воевать против Украины, им чуждо такое проявление агрессии.

"Они имеют родственников-украинцев, ездили к ним, видели реальную ситуацию в Украине и понимали, что нарративы российской пропаганды не отвечают действительности, — говорит генерал. — Поэтому, даже если будет приказ о вторжении, много белорусских военных готовы сразу сдаваться в плен".

Военный эксперт надеется, что ни путину, ни лукашенко не удастся сломить общее настроение белорусского народа, которому не нужна агрессия и полноценное участие в войне против Украины.

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какой вариант привлечения Беларуси к "спецоперации" может предложить лукашенко путин.

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