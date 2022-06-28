Росіяни "обробляють" лукашенка: генерал оцінив можливість вторгнення Білорусі

Росія посилює антиукраїнську пропаганду на території Білорусі

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка можуть серйозно пресувати представники Кремля, щоб втягнути ще одну країну у повномасштабну війну з Україною. На думку колишнього заступника секретаря РНБО генерала Сергія Кривоноса, загроза для України з боку Білорусі зберігається і є дуже високою.

Як розповів військовий експерт в інтерв’ю "РБК-Україна", росіяни потужно впливають на білоруську державу як у політичному, так і у військовому контекстах. Майже в кожному підрозділі армії Білорусі є офіцер-куратор, який має громадянство рф. Це дозволяє говорити про постійну загрозу відкриття північного фронту.

"Ми можемо припускати, що на окремих напрямках вони можуть і самостійно розпочати наступ", — ділиться міркуваннями Кривонос.

За його словами, найбільше при цьому можуть постраждати Волинь та Рівненщина. Для цього білоруським силам вистачить своєї потужності. Однак і тут є затик — чимало білорусів просто не хочуть воювати проти України, їм є чужим такий вияв агресії.

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"Вони мають родичів-українців, їздили до них, бачили реальну ситуацію в Україні і розуміли, що наративи російської пропаганди не відповідають дійсності, — говорить генерал. — Тому навіть якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові одразу здаватися в полон".

Військовий експерт сподівається, що ні путіну, ні лукашенку не вдасться зламати загальний настрій білоруського народу, якому не потрібна агресія та повноцінна участь у війні проти України.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, який варіант залучення Білорусі до "спецоперації" може запропонувати лукашенку путін.

Також ми писали, чому українцям потрібно максимально знизити градус напруги щодо білоруської держави. Спойлер — наша агресія може бути вигідна Кремлю.