Росіяни "обробляють" лукашенка: генерал оцінив можливість вторгнення Білорусі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 470
Росія посилює антиукраїнську пропаганду на території Білорусі
Білоруського диктатора Олександра Лукашенка можуть серйозно пресувати представники Кремля, щоб втягнути ще одну країну у повномасштабну війну з Україною. На думку колишнього заступника секретаря РНБО генерала Сергія Кривоноса, загроза для України з боку Білорусі зберігається і є дуже високою.
Як розповів військовий експерт в інтерв’ю "РБК-Україна", росіяни потужно впливають на білоруську державу як у політичному, так і у військовому контекстах. Майже в кожному підрозділі армії Білорусі є офіцер-куратор, який має громадянство рф. Це дозволяє говорити про постійну загрозу відкриття північного фронту.
"Ми можемо припускати, що на окремих напрямках вони можуть і самостійно розпочати наступ", — ділиться міркуваннями Кривонос.
За його словами, найбільше при цьому можуть постраждати Волинь та Рівненщина. Для цього білоруським силам вистачить своєї потужності. Однак і тут є затик — чимало білорусів просто не хочуть воювати проти України, їм є чужим такий вияв агресії.
"Вони мають родичів-українців, їздили до них, бачили реальну ситуацію в Україні і розуміли, що наративи російської пропаганди не відповідають дійсності, — говорить генерал. — Тому навіть якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові одразу здаватися в полон".
Військовий експерт сподівається, що ні путіну, ні лукашенку не вдасться зламати загальний настрій білоруського народу, якому не потрібна агресія та повноцінна участь у війні проти України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, який варіант залучення Білорусі до "спецоперації" може запропонувати лукашенку путін.
Також ми писали, чому українцям потрібно максимально знизити градус напруги щодо білоруської держави. Спойлер — наша агресія може бути вигідна Кремлю.