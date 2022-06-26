"Сентиментів не буде": Арестович застеріг білоських вояків від вторгнення в Україну

У українців не буде жодного жалю до білорусів, якщо вони вторгнуться в Україну

Можливе вторгнення білоруської армії в Україну наштовхнеться на лютий опір як наших Збройних сил, так і місцевих жителів, і ніхто білоруських вояків жаліти не буде.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським блогером Марком Фейгіним у суботу, 25 червня.

"Уявімо, що (невизнаний президентом Білорусі олександр — ред.) лукашенко віддав наказ про наступ. Люди військові мають виконувати накази. Коли армія без бойового досвіду почне наступати лісовими стежками Рівненської області, то наші розлючені вояки рватимуть їх, доки не розірвуть повністю", — сказав Арестович.

Він висловив упевненість, що на білоруських солдатів обрушиться гнів усіх — як військовослужбовців ЗСУ, так і інших українців, аж до місцевих мисливців.

"Це в лютому у нас ще були страхи та сумніви. Зараз сентиментів ніхто не відчуватиме, стріляючи в окупантів. Білоруси це добре розуміють і нікуди не висуваються чотири місяці", — зауважив Арестович.

Як повідомлялося, нещодавно на вулицях міст Білорусі було помічено важке озброєння російського виробництва, яке перекидали вночі, щоби менше людей його бачили.