"Сантиментов не будет": Арестович предостерег белорусов от вторжения в Украину

У украинцев не будет никакой жалости к белорусам, если они вторгнутся в Украину

Возможное вторжение белорусской армии в Украину столкнется с яростным сопротивлением как наших Вооруженных сил, так и местных жителей, и никто белорусских солдат жалеть не будет.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским блоггером Марком Фейгиным в субботу, 25 июня.

"Представим, что (непризнанный президентом Беларуси александр — ред.) лукашенко отдал приказ о наступлении. Люди военные должны выполнять приказы. Когда армия без боевого опыта начнет наступать по лесным тропкам Ровенской области, то наши разъяренные воины будут рвать их, пока не разорвут полностью", — сказал Арестович.

Он выразил уверенность, что на белорусских солдат обрушится гнев как военнослужащих ВСУ, так и других украинцев, вплоть до местных охотников.

"Это в феврале у нас еще были страхи и сомнения. Сейчас сантиментов никто не будет испытывать, стреляя в оккупантов. Белорусы это хорошо понимают и никуда не выдвигаются четыре месяца", — отметил Арестович.

Как сообщалось, недавно на улицах городов Беларуси было замечено тяжелое вооружение российского производства, которое опрокидывали ночью, чтобы меньше людей его видели.